Se caută clujean „cu suflet mare” care să alerge cu alpinistul Alex Benchea: „Este nevăzător, dar dezarmant de descurcăreț”

Alex Benchea este un tânăr de 23 de ani, fost student la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca, iar la doar 21 de ani a cucerit Mont Blanc și Kilimanjaro. Alpinistul este în căutare de clujean cu care să alerge.

Se caută însoțitor care să alerge cu alpinistul Alex Benchea/ Foto: Facebook - Alex Benchea

În prezent Alex Benchea face parte din Lotul Național de Paraclimbing. Unul dintre membrii Romania Paraclimbing Team a lansat un apel către clujeni prin care caută unul sau mai mulți voluntari ca să alerge alături de Alex prin Cluj-Napoca.

„Pentru tânărul din imagine - Alex Benchea, voinic, ambițios și devreme acasă, căutăm unul sau mai mulți voluntari disponibili să alerge cu el în Cluj-Napoca, oricând în funcție de programul fiecăruia.

Alex este nevăzător dar dezarmant de descurcăreț, poate veni oriunde în Cluj unde să poată alerga 1-2-3 ori pe săptămână într-un loc amenajat - stadion, parc, bază sportivă, etc. Are program flexibil și multă dorință de a face mișcare. Dacă ar putea ar alerga singur, însă din păcate are nevoie de însoțitor pentru această activitate.

Vă zic eu, nu vorbește neîntrebat, e chiar cam tăcut, deci nu vă bate la cap, în schimb îi place să cunoască oameni și împrejurimi și se bucură de orice ocazie i se oferă. Ah, și obosește relativ greu :))

Dacă îți este dor de alergat la pachet cu o faptă inimoasă, dacă îți place să te calce cineva pe adidași în timp ce alergi, scrie-mi mie sau lui - de preferință mesaj vocal pentru el

Și nu uita: nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită!!!”, a scris Anca Mihutescu pe Facebook.

Primul vârf cucerit de Alex a fost în anul 2018

Alexandru Benchea are 23 ani și spune despre el că este un tânăr optimist, ambițios și hotărât. El a fost student la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca. S-a născut nevăzător și i se spune „băiatul cu ochii albi”.

În ciuda acestei probleme, ajuns în orașul din Inima Transilvaniei, Alex Alex a început să evolueze din ce în ce mai mult, cu ajutorul colegilor de la facultate, dar și prin pasiunea pentru alpinism pe care o împărtășește cu cei din clubul Climb Again. Primul său vârf de munte urcat de Alex a fost Moldoveanu, în vara anului 2018, moment în care a format o conexiune cu muntele.

„Când am ajuns în vârf, am avut un sentiment extrem de plăcut. Mă simțeam împlinit cu mine și am descopeirt o liniște interioară pe care nu o mai întâlnisem până atunci. În acel moment mi-am dat seama că eu am nevoie de acest sport”, a declarat tânărul pentru monitorulcj.ro într-un interviu dat în urmă cu doi ani.

Interviul integral cu Alexandru Benchea poate fi citit AICI.

La sfârşitul anului 2019, Alex a pornit într-o nouă expediţie care era în premieră pentru România, care s-a încheiat cu o mare reuşită și anume un sportiv cu deficienţe de vedere cucerea unul dintre cei mai înalți munți, Kilimanjaro de 5.895 metri numit și ,,plafonul Africii”.

În iulie 2020, tânărul a mai făcut încă un pas important spre împlinirea visului său şi a urcat, alături de colegul său de club, căpitanul Răzvan Nedu, pe Vârful Mont Blanc, la altitudinea de 4.810 metri.

În anul 2021 Alex a ajuns și pe Vârful Elbrus la 5.642 de metri.

Elbrus este cel mai înalt și mai proeminent vârf din Rusia și Europa. Este situat în partea de vest a Caucazului și este cel mai înalt vârf din Munții Caucazului. Vulcanul adormit se ridică la 5.642 metri deasupra nivelului mării și este cel mai înalt stratovulcan din Eurasia, precum și cel de-al zecelea cel mai proeminent vârf din lume.

Motivația alpinistului cu ochii albi

Cu toate că Alex s-a născut fără simțul văzului, tânărul a învățat să își dezvolte alte simțuri mai importante, iar unul dintre ele care l-a deprins cu ajutorul alpinismului, a fost simțul orientării: „Mereu știu unde mă aflu, la ce altitudine sunt, cum să mă descurc. E un sport cu care mă dezvolt zi de zi, mereu învăț ceva nou și evoluez”.

Un alt lucru care l-a motivat pe Alex, a fost susținerea din partea familiei. El provine dintr-o familie mare, care mereu i-au dat puterea de a merge mai departe și i-au oferit încrederea necesară.

CITEȘTE ȘI: