Prima căsătorie dintre o femeie și un transgender în România

În Bucureşti a avut loc prima căsătorie între două persoane din comunitatea minorităților sexuale din România. Pe lângă buchetele de flori, Georgiana și Evie au avut în mâini foi printate cu bucăți din legi care le susțin cauza.

Prima căsătorie dintre o femeie și un transgender în România / Foto: Captură ecran Știrile ProTv

Căsătoria fost posibilă pentru că unul dintre parteneri, care este transexual, a rămas în continuare, în acte, bărbat. Astfel, au putut spune „Da!” în fața ofiţerului de stare civilă, pentru că nu au încălcat legea care interzice căsătoriile între persoanele de același sex, informează Știrile ProTV.

Ceremonie cu obstacole la starea civilă

Sâmbăta trecută, Evie și Georgiana au ajuns în fața ofițerului de stare civilă. Legea din România interzice căsătoriile între persoanele de același sex. Însă, deși arată și se comportă ca o femeie, Evie este în continuare bărbat în buletin. Așa că ceremonia a avut loc, cu mici obstacole.

„Doamnă ofițer de la starea civilă a spus să mă duc acasă să mă schimb, că ea nu oficiază”, a declarat Evie pentru ProTV.

„Și eu m-am îmbrăcat special într-un sacou și în pantaloni de costum. Să vedem ce zice. Adică dacă se ia de ea, se ia și de mine. Și nici n-a vorbit cu mine. S-a uitat la mine și a zis «Tu ești ok». De ce sunt eu OK în pantaloni și ea nu în rochiță?! Am citit legile și am printat bucățele din lege care erau semnificative. Nu ne obligă nimeni, nu există nicio lege care să ne zică cum să ne îmbrăcăm”.

120.000 de persoane transgender în România

Conform asociaţiei ACCEPT, în România ar trăi în jur de 120.000 de persoane transgender. Cei care vor să se căsătorească merg în străinătate, însă statul român nu le recunoaşte certificatul.

