Centrul de vaccinare anti-Covid-19 de la Școala „Ion Creangă” din Cluj-Napoca se ÎNCHIDE. DOAR două centre de vaccinare vor rămâne deschise

În urma cererilor făcute de părinții elevilor care învață la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Cluj-Napoca care nu aveau spațiul necesar de a face sport, s-a decis închiderea centrului de vaccinare anti-COVID-19 din sala de sport a școlii.

În urma numeroaselor cereri, centrul de vaccinare de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Cluj-Napoca a fost închis.

Începând de astăzi, 29 martie, la nivelul județului Cluj vor funcționa următoarele centre de vaccinare:

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”- Luni - Sâmbătă: 08:00– 20:00; Duminică ÎNCHIS

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii- Miercuri: 12:00- 15:00

De asemenea, medicii de familie asigură informarea, programarea la vaccinare, administrarea vaccinului conform schemei complete de imunizare în cabinetul propriu, pentru vaccinarea împotriva COVID-19.

Programările pentru vaccinare se realizează pe listele deschise de fiecare doctor în cabinete, iar acesta își va stabili programul de imunizare.

Lista medicilor de familie care desfășoară activitatea de vaccinare împotriva Covid-19, în județul Cluj, o găsiți AICI.

„Au fost foarte multe solicitări din partea părinților de-a lungul timpului, i-am asigurat pe părinți pentru a putea folosi sala de sport pentru activitățile specifice, pentru orele de sport și pentru diferitele activități extrașcolare sportive pe care le aveau copiii.

Au fost foarte multe solicitări în sensul acesta de ceva vreme, am explicat părinților cu fiecare ocazie că în momentul în care eram în starea de alertă nu erau permise orele de sport în interior, am spus și în momentul acela și prin adresele pe care le-am trimis noi și DSP că în momentul în care va scădea incidența sau se vor modifica condițiile vom închide acest centru, avea și o adresabilitate destul de scăzută, oricum toate centrele au o adresabilitate scăzută și decizia a fost să rămâne doar aceste două centre ca să avem și pentru copii și pentru adulți. Am atașat și lista medicilor de familia astfel încât să aibă toată lumea acces la toată informația și să poată beneficia de vaccin cine își dorește”, a declarat pentru monitorulcj.ro Irina Munteanu, prefectul Clujului.

