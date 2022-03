La Estetis Clinic din Oradea, dr. Șerban Porumb face operații de mărire a sânilor cu cea mai nouă și avansată tehnică chirurgicală (P)

„Respectând naturalul, iubesc să ofer oamenilor posibilitatea de fi mulțumiți cu sine și să particip astfel la împlinirea visului mai multor generații”, spune medicul chirurg Șerban Porumb.

Dincolo de acest veritabil act de credință, chirurgul propune și cea mai modernă tehnică chirurgicală în operațiile de mărire a sânilor, și anume tehnica de abord prin axilă, fără a lăsa nici o cicatrice la sâni.

Doctorul Șerban Porumb a urmat, timp de șase ani, rezidențiatul și specializarea în chirurgie plastică la Budapesta, Lisabona, Orlando, Los Angeles și Paris. A învățat și efectuat primele intervenții de chirurgie estetică în Statele Unite ale Americii, în Orlando și Los Angels. În prezent este medic primar chirurgie plastică, având peste 22 de ani de experiență în chirurgia plastică și estetică.

Unul dintre mentorii săi este profesorul James L. Baker, cel mai experimentat chirurg din lume în implanturi mamare, are peste 30.000 de cazuri operate și care a dezvoltat și clasificarea contracției capsulare care îi poartă numele. Profesorul Baker îl numește pe Șerban Porumb un „star of Europe” și un „leader in Europe” în operațiile de mărire de sâni și rinoplastie.

Întors în România, medicul Porumb, absolvent al facultății de medicină din Cluj-Napoca, este decis să aplice și aici cele mai avansate tehnici dobândite și exersate în Occident.

Acum, la clinica sa din Oradea, Estetis Clinic, acest lucru este posibil. Medicul a introdus, pentru prima dată în România, tehnica transaxilară endoscopică pentru mărirea sânilor (augmentare mamară cu tehnica prin axilă), care este în acest moment cea mai performantă și avansată tehnică pentru mărirea sânilor.

Această tehnică are multiple avantaje: pe lângă faptul că nu lasă cicatrici la sâni, precizia este mult mai mare întrucât intervenția se face endoscopic pe un monitor care mărește imaginea de aproximativ cinci ori, se utilizează niște pense atraumatice (care dau lezări minime ale țesutului), foarte precise și similare cu cele din chirurgia robotică.

Astfel, riscul de pierdere a sensibilității sfârcului și a pielii sânului este cel mai mic și, mai mult decât atât, nu există riscul să se expună implantul prin desfacerea cicatricii de sub sâni. Procedeul oferă o stabilitate mult mai mare în timp, întrucât nu se secționează ligamentul inframamar de sub sâni, recuperarea fiind foarte rapidă și cu dureri minime, ca o febră musculară.

Prin urmare, pacinta poate purta, după intervenția de mărire a sânilor, orice fel de sutien, inclusiv pe cel cu balene (întărituri), întrucât nu apasă pe cicatricea de sub sâni, care nu există. Practic, intervenția este minim invazivă, cu efecte estetice maxime și cu cea mai rapidă recuperare.

De asemenea, la Estetis Clinic din Oradea, medicul Șerban Porumb efectuează și operații estetice asupra nasului. Rinoplastia este personalizată, adaptată trăsăturii faciale individuale, nu se efectuează o rinoplastie „standard”.

Medicul realizează cel mult două interventii pe zi, „pentru a păstra excelența și performanța în domeniu”, spune Serban Porumb. „Nu facem operații în grabă, pe bandă rulantă”, explică chirurgul, „noi urmărim performanța, calitatea, pentru că, în medicina estetică, acesta contează. Ceea ce operăm noi se vede, cu rezultatele noastre se vor trezi în oglindă în fiecare dimineață. Nu vrem să modificăm natura, dar vrem ca oamenii să fie mulțumiți cu felul în care arată”,

La Estetis Clinic se oferă și consultatii virtuale pe skype, prețul unei consultații fiind de 300 de lei.