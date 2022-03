Clujenii, chemați să doneze sânge: „Refacem stocurile pentru ucrainenii ce vor fi internați în România"

O campanie de donare de sânge are loc la Cluj-Napoca, pentru pacienții ucraineni care vor fi internați în spitalele din România și vor avea nevoie de tratament.

Apel pentru donare de sânge, la Cluj! Pacienții ucraineni internați în spitale vor avea nevoie de sânge

În urmatoarele două săptămâni Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj, de pe str. Nicolae Bălcescu nr. 18, va fi deschis de luni până vineri între orele 7:30 și 17:30.

Campania „Sânge pentru Ucraina” a început din 28 februarie și are loc până pe 11 martie 2022 și este organizată la Cluj de echipa Donează sânge, fii erou! - OSM Cluj (Organizația Studenților Mediciniști Cluj).

Între 28 februarie și 11 martie, toate Centrele de Transfuzie din România își prelungesc programul între 07:30 și 17:30 pentru a reface stocurile de sânge necesare pentru tratamentul pacienților români și a pacienților ucraineni ce vor fi internați în România.

Criterii de eligibilitate

Echipa Donează sânge, fii erou! - OSM Cluj dorește să recomande tuturor donatorilor, în special celor care vin să doneze după ora prânzului, să citească principalele de eligibilitate pentru a putea dona:

-vârsta: 18-60 ani;

-greutate: femei – între 55 și 100 kg; bărbați – între 60 și 110 kg;

-pulsul: 60-100 bătăi pe minut;

-să nu fi luat mese bogate în grăsimi în ziua donării sau cu o zi înainte - încercați să mâncați ușor atât în ziua dinaintea donării, cât și la micul dejun și eventual la prânzul dinaintea donării (alimente foarte bune înaintea donării: cereale cu lapte, pui cu orez, cartofi, pește. Evitați prăjelile, uleiurile, cașcavalul gras, smântâna, untul!)

-să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli

infecțioase, etc.);

-să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere)

-să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile;

-să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (dar anticoncepționalele și suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate);

-să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni;

-să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după);

-să nu consumați alcool cu 48h înaintea donării.

Echipa „Donează sânge, fii erou!” - OSM Cluj vă recomandă să folosiți aplicațiile BlooDoChallenge sau Donorium pentru a vă programa la donare.

