Previziuni îngrijorătoare pentru următoarele zile: „Vom avea 70.000 de cazuri pe zi”. Când scade incidența sub 1 la mie

Medicul Octavian Jurma a făcut previziuni îngrijorătoare și a anunțat că săptămâna viitoare este posibil să avem 70.000 de cazuri de COVID-19 pe zi.

Previziunile medicului Octavian Jurma explicate într-un tabel

Medicul a avertizat că există o rată mare de pozitivare, iar numărul mare de teste va duce la un val de infectări.

„Astăzi vedem un număr mai redus de teste, așa cum era de așteptat după o zi libera, însă deși testele au scăzut cu 26,000 numărul de cazuri a crescut cu 3,000. Rata de pozitivare se menține la peste 30% ceea ce înseamnă ca de mâine când se va reveni la peste 75,000 de teste pe zi vom depăși si pragul de 25,000 de cazuri, poate chiar si pe cel de 30,000 de cazuri până la finalul săptămânii.”, a scris Jurma la începutul săptămânii pe Facebook.

Jurma a explicat că vom avea 70.000 de cazuri pe zi, o cifră de care România nici măcar nu s-a apropiat de la începutul pandemiei.

„Săptămâna viitoare, dacă avem noroc, există o șansă reala sa vedem vârful valului 5-Omicron la valori intre 40,000 si 50,000 de cazuri pe zi. Daca însă creșterea mai continua o săptămână atunci putem ajunge si la cele 70,000 de cazuri pe zi in februarie, pe care le menționa si dr. Rafila. Totul depinde ca felul în care testarea ține pasul cu pandemia. Din acest punct de vedere inițiativa domnului Rafila de a deschide centre de testare este lăudabilă. Chiar și mai lăudabilă este inițiativa deschiderii unui centru de testare gratuită în Craiova.”, a mai spus Octavian Jurma.

Valul 5 se va încheia în aprilie

Conform unor calcule realizate de Octavian Jurma, valul 5 al pandemiei ar urma să își reducă din intensitate în lunile martie/aprilie.

„Faptul ca evoluția se încadrează în prognoza pentru faza ascendentă face ca și prognoza pentru faza descendentă să fie credibilă. Este așadar probabil că vom coborî sub 3 la mie în luna martie și sub 1 la mie in aprilie, dacă nu vor apărea surprize neplăcute din partea pandemiei.”, a mai explicat Jurma.

