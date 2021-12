500 de clujenii defavorizați, tratați GRATUIT de medici stomatologi. Cum poți beneficia de aceste servicii?

Clujenii defavorizați, cu venituri reduse, pot beneficia de servicii stomatologice gratuite, oferite de medici ai UMF Cluj-Napoca. 500 de pesoane au trimis deja cereri și vor fi ajutate.

500 de clujenii defavorizați, tratați GRATUIT de medici stomatologi. Cum poți să beneficiezi de aceste servicii?

Începând cu luna septembrie a acestui an a fost reluat programul multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”.

Programul de servicii stomatologice gratuite este unul important pentru comunitatea clujeană deoarece este implementat prin implicarea mediului academic (a Universității de Medicină și Farmacie), a societăţii civile și a ONG-urilor, într-un efort colaborativ. „La Cluj-Napoca nimeni nu este uitat, nimeni nu este abandonat!”, spune Emil Boc.

Peste 500 de cereri. Cine sunt beneficiarii?

Până acum, au fost aprobate peste 500 de cereri pentru accesarea serviciilor stomatologice din program.

Suma alocată pentru anul 2021 este de 200.000 lei. Primăria Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, oferă aceste servicii stomatologice pentru persoanele și familiile cu condiții sociale, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

Beneficiarii programului trebuie să aibă domiciliul în Cluj-Napoca și să se încadreze în una dintre următoarele categorii sociale:

- pensionari ale căror venituri cumulate din pensii și alte drepturi de asigurări sociale nu depășesc 1000 lei;

- persoane cu dizabilități, încadrate în grad de handicap grav și accentuat;

- șomeri care beneficiază de indemnizație de șomaj de până la 700 lei și șomeri neindemnizați, aflați în evidențele AJOFM Cluj;

- persoane fără venituri sau cu venituri reduse, aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală, care beneficiază de venit minim garantat, alocație pentru susținerea familiei, servicii ale Cantinei de Ajutor Social și Pensiune, în condițiile legii.

Altruismul profesorilor, „asul din mâneca”

Înainte de realizarea programului caritabil actual, în urmă cu câțiva ani s-a mai încercat un proiect de acest fel, dar atunci a dat greș.

Fișa electronică a pacientului este un real ajutor, având în vedere că acesta trebuie să meargă la mai multe catedre ale universității, „împrăștiate” prin oraș. Dr. Marius Negucioiu, responsabilul de program, a spus într-un interviu pentru monitorulcj.ro că de această dată totul este mai bine organizat.

„Proiectul anterior s-a oprit pentru că nu avea baza logistică, materială, nu era foarte bine organizat. De exemplu, acum când vine pacientul, i se realizează o fișă care este și electronică. Catedrele pe care le avem în cadrul Universității de Medicină și Farmacie, respectiv Medicină Dentară, sunt împrăștiate în mai multe locuri din oraș. Este dificil să trimiți pacientul cu o fișă în mână. Nu suntem serviciu de ambulanță să fie însoțit pacientul și atunci pe baza unei fișe electronice știm exact fiecare ce face și ce se întâmplă. Eu trimit pacientul la altă catedră în vederea realizării altor tratamente și automat pe baza fișei electronice au acces la toată fișa pacientului”, a spus doctorul.

Altruismul de care dau dovadă profesorii și medicii reprezintă „asul din mânecă” al acestui program: „Ajută mult la funcționarea acestui program altruismul multor cadre didactice din universitate, pentru că dacă nu vrei să te implici, nu te implici.Știm cu toții că din punct de vedere financiar stomatologia este o meserie destul de bănoasă și mulți s-ar da la o parte să facă acte de binefacere într-un program în definitiv social”, a mai spus dr. Marius Negucioiu.

Medicul a evidențiat faptul că o importanță majoră o are ajutorul tehnicienilor dentari în programul social al UMF: „Echipa de tehnicieni dentari, care realizează toate lucrările protetice, nu sunt datori cu absolut nimic. Ei sunt doar tehnicieni demonstratori și toate lucrările pe care le fac, le fac gratuit. Timpul lor nu este plătit de nimeni și fără ei cu siguranță nu am reuși să facem nimic. Și aceștia sunt tot angajați ai Universității de Medicină și Farmacie”, a explicat dr. Negucioiu.

Pacienții, informați prin telefon

Chiar și pe perioada pandemiei, proiectul a funcționat bine, iar comunicarea cu pacienții nu a lipsit deloc. Aceștia au fost contactați telefonic și informați în legătură cu orice schimbare.

„Totul s-a rezumat la forța definitivă a cadrelor didactice care au dorit să lucreze. Am fost singurii 22 de medici cu integrare clinică, plus rezidenții care s-au implicat în realizarea Centrului de Urgențe de pe perioada lockdown-ului. Legat de proiect, toți pacienții știau despre ce e vorba, au fost informați și încă sunt informați telefonic - cum să se prezinte, care e igiena necesară, etc. Toți s-au prezentat cu măști, li s-au pus la dispoziție toate catedrele în care se realizează proiectul, mijloace de igienă ale mâinilor, botoșei, capeline - tot ce implică siguranța atât a pacientului, cât și a personalului”, a spus dr. Marius Negucioiu.

Medicii lucrează trup și suflet, voluntar, gratuit, pentru a oferi servicii bune persoanelor nevoiașe:

„Sper să putem să continuăm colaborarea pentru că este un proiect, în primul rând, benefic pentru comunitate, este un proiect benefic pentru cadrele noastre didactice care dau dovadă, încă o dată, de altruism și, nu în ultimul rând, este un proiect benefic pentru rezidenții care în definitiv reprezintă mâna de lucru, alături de medici, care își doresc să ajute. Trebuie să redăm societății ce ne oferă. Din punctul meu de vedere, Primăria a pus ceva bun la dispoziție și noi de ce să nu facem la fel pentru pacienți? Dacă i-ați cunoaște pe pacienți ați știi că mulți dintre ei sunt oameni chiar loviți de soartă, dar absolut toți sunt perfect normali. Tot respectul meu pentru pensionarii care s-au prezentat și sunt extrem, extrem de politicoși. De ce să nu-i ajutăm dacă se poate?”, a adăugat medicul.

CITEȘTE ȘI: