Un ordin ministerial „abuziv şi exagerat” răvăşeşte lumea cabinetelor stomatologice. Cabinete, în pragul falimentului

Un ordin al Ministrului Sănătăţii, publicat recent în Monitorul Oficial, le dă dureri de dinţi stomatologilor. Ordinul este caracterizat de dentişti ca fiind „abuziv, absurd, aberant, exagerat”.

Preţurile serviciilor medicale ar putea creşte

Potrivit ziaruldeiasi.ro, preţurile serviciilor medicale ar putea creşte, în condiţiile în care deja sănătatea orală nu este susţinută de stat, iar cabinetele stomatologice mici ar putea intra în faliment dacă noul ordin ministerial nu va fi modificat. Medicii stomatologi sunt îngrijoraţi deoarece prin introducerea unor norme noi de curăţenie, sterilizare şi dezinfecţie ,volumul investiţiilor pe care trebuie să le facă în cabinete va creşte mult, iar acest lucru se va reflecta în nota de plată a pacienţilor.

În data de 14 septembrie 2021, noul ordin ministerial a intrat în vigoare, iar acesta se referă la normele tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private.

Patronatul Societăţilor de stomatologie, implantologie şi tehnică dentară a publicat în luna noiembrie petiția Medicii stomatologi cer de urgență suspendarea Ordinului 1761/2021 şi a controlului DSP-urilor teritoriale până la corectarea anomaliilor din acest ordin referitor la medicina dentară.

Până pe 2 decembrie, petiția a fost semnată de 8.601 persoane.

Nemulțumirile mediciilor stomatologi

Ordinul 1761/2021 prevede ca în fiecare unitate medicală de stat sau privată să se utilizeze pentru curăţenie un mop la 20 de metri pătraţi, cu schimbarea obligatorie a acestuia la trecerea într-o altă încăpere. Iar lavetele utilizate pentru curăţenie să fie individualizate, pe culori, în funcţie de suprafeţele pe care aplică curăţenia sau să fie de unică folosinţă. Pentru asigurarea unui rulaj optim de rezerve de mopuri şi lavete este necesar un număr de minimun 3 ori mai mare faţă de necesarul calculat.

Documentul le solicită medicilor să facă teste suplimentare pe aparatele de sterilizare şi îi obligă să marcheze cu etichete instrumentele sterilizate. Aceste etichete urmând a fi dezlipite de pe instrumentele folosite în timpul unui tratament şi lipite pe fişa pacientului care beneficiază de acel tratament. Acest lucru i-a nedumerit şi alarmat pe medicii stomatologi, care folosesc numeroase instrumente de mici dimensiuni, cum sunt acele şi frezele, şi spun ca e absurd, în materie de timp pierdut, să eticheteze toate aceste instrumente, iar apoi să lipească toate aceste etichete în fişele pacienţilor.

„Cu tot respectul, vă invităm în cabinetele de stomatologie să constataţi cât instrumentar mic se utilizează la o singură obturaţie dentară şi dimensiunea acestuia (mic si foarte mic). Nici măcar nu putem să le denumim specific pe fiecare în parte, ci doar să le încadrăm într-o categorie (de exemplu freze dentare, matrici, ace de canal, etc). Există atât de multe feluri şi tipuri pe dimensiuni şi forme, încât ne-ar lua o zi întreagă doar să le denumim, să le urmărim şi să le notăm in fişe. Nu putem aplica pe ele nici cod de bare, în eventualitatea implementarii unui sistem de urmarire electronic”, se arată în petiţie.

Mulţi dintre semnatarii petiţei online consideră că ordinul 1761/2021 ar trebui modificat.

