Scenariu SUMBRU pentru România: „Urmează să ne obișnuim cu două noi sezoane, sezonul morții de primăvară și sezonul morții de toamnă”

Epidemiologul Octavian Jurna avertizează că în România vor exista mai multe valuri de infectare cu COVID-19.

În toiul valului 4 când un român moare ucis la fiecare 5 minute și țara este în plină criză de sănătate publică și politică, noi ne pregătim deja să repetăm această experiență și în valul următor, avertizează epidemiologul Octavian P. Jurma.

Octavian Jurma a afirmat că până la finalul acestei luni, situaţia va deveni suportabilă în spitalele COVID-19 chiar dacă va rămâne foarte gravă, iar în decembrie, carantina din spitale va putea fi ridicată în toată ţara şi medicii vor putea să îşi mai ia şi câte o zi liberă chiar dacă rămân în stare ridicată de alertă.

„Chiar și așa, se confirmă din fericire și prognoza în privința spitalelor. Săptămâna trecută am avut pentru prima dată o scădere a numărului de internări la ATI cu 5% care va continua accelerat. Până la finalul lunii situația va deveni suportabilă în spitalele COVID-19 chiar dacă va rămâne foarte gravă. În decembrie carantina din spitale va putea fi ridicată în toată țara și medicii vor putea să își mai ia și câte o zi liberă chiar dacă rămân în stare ridicată de alerta”, a transmis Octavian Jurma, pe Facebook.

„Vom repeta și amplifica tragedia din valul 4 și in valul 5”

Epidemiologul susține că greșelile care au fost făcute în timpul valului 4 al pandemiei de COVID-19, se vor repeat și în celelalte valuri.

„Medicii și sistemul medical au suportat singuri întreaga povară a valului 4. După o scurtă vacanță, medicii o vor lua de la capăt cu valul 5 dacă noi nu facem ceva să prevenim asta. Ce ar trebui să facem noi? Noi ar trebui să căutăm soluții pentru ca tragedia din valul 4-Delta să nu se repete niciodată în țara noastră.

O să facem asta? Evident că nu! Noi ne asigurăm acum că vom repeta și amplifica tragedia din valul 4 și in valul 5. Iar după valul 5 vom repeta dezastru în valul 6. Iar după valul 6 și in valul 7 și in valul 8 și în câte vor mai fi până când ne vom sătura de acest malaxor al bolii și morții și vom alege conducători care să își iubească țara și poporul. Pentru că noi avem un orizont de luni și ani în timp ce pandemia Delta are acum un orizont de secole dacă nu o vom opri prin vaccinare”, a adăugat epidemiologul.

Scenariu sumbru pentru România

Octavian P Jurma consideră că în România vor exista două sezoane, sezonul morții de primăvară și sezonul morții de toamnă. Iar persoanele care nu vor suporta acest masacru vor decide să se vaccineze sau vor pleca din țară.

„Urmează să ne obișnuim cu două noi sezoane în România, sezonul morții de primăvară și sezonul morții de toamnă. Cei care nu vor să participe la masacrele de primăvară și toamnă pe altarul COVID-19 vor avea opțiunea să se vaccineze și trebuie să sperăm ca boosterul va fi disponibil la fiecare 6 luni. Cei care nu vor suporta să trăiască într-o astfel de societate, mai ales tinerii vor emigra masiv și vor fi înlocuiți cu tineri din Asia, Orient și Africa.

Consecințele sociale și economice produse de perpetuarea dezastrului din România sunt imposibil de evaluat în acest moment dar putem fi siguri că dezastrul se va accentua.

Motivul e simplu. Măsurile necesare pentru redresare cer cu atât mai mult curaj cu cât criza va deveni mai gravă”, a adăugat Jurma.

