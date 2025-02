Tehnologia din industria farmaceutică ajunge în mediul academic clujean: UBB în parteneriat cu Terapia inaugurează un laborator ultramodern de toxicologie (P)

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) în parteneriat cu Terapia – o companie SUN PHARMA anunță inaugurarea Laboratorului de Toxicologie TERAPIA, un proiect educațional inovator, care aduce tehnologia de vârf din industria farmaceutică în mediul academic.

Laboratorul, echipat cu sprijinul companiei Terapia, este amplasat în cadrul Facultății de Biologie și Geologie (FBG). Noul spațiu va deveni un punct de referință pentru cercetarea biotoxicologică și o resursă esențială în formarea viitorilor specialiști în domeniu, oferindu-le studenţilor acces la echipamente de ultimă generație similare celor utilizate în industria farmaceutică.

Această inițiativă subliniază rolul important al colaborării dintre mediul academic și companiile de top în pregătirea viitorilor specialiști. Într-un domeniu în continuă evoluție, integrarea tehnologiilor avansate în procesul de învățare le facilitează studenților avantajul unei pregătiri practice și științifice la cele mai înalte standarde, susţinându-le dezvoltarea profesională în domeniu.

“Terapia investește constant în educație și cercetare, sprijinind formarea tinerilor specialiști și facilitând integrarea lor profesională într-o industrie aflată în continuă evoluție. Suntem bucuroși să contribuim activ la dezvoltarea unei noi generații de experți în farmacotoxicologie și ecotoxicologie, susținând totodată progresul științific din România.”, au declarat reprezentanții companiei Terapia.

Prin dotarile sale, laboratorul reprezintă un avantaj competitiv pentru pregătirea tehnică și științifică a tinerilor, aducând o vizibilitate sporită abordărilor moderne din farmacotoxicologie, prin implementarea unor metode variate, de la analize genetice și tehnici imunohistochimice la proceduri biochimice și computaționale. Valoarea totală a investiției realizate de Terapia pentru dotarea acestui laborator s-a ridicat la 225.000 RON, sumă utilizată pentru achiziționarea de echipamente performante, menite să îmbunătățească procesul de învățare și activitățile de cercetare desfășurate de studenți și profesori.

Decanul Facultății de Biologie și Geologie, prof. univ. dr. Manuela Banciu a declarat: „Această colaborare consolidează legătura strategică între mediul academic și cel profesional reflectând viziunea și angajamentul comun în formarea unei resurse umane de înaltă calitate, aliniată atât la nevoile dinamice ale industriei farmaceutice dar și pregătită pentru aprofundarea cercetărilor în protecția mediului și sănătatea publică.”.

Acest proiect face parte dintr-o colaborare mai amplă între compania Terapia și Universitatea Babeș-Bolyai, prin care a fost susținută și dotarea Laboratorului de Analize Biologice TERAPIA din cadrul aceleiași facultăți (FBG) precum și a Laboratorului de analize chimice TERAPIA din cadrul Facultății de Chimie şi Inginerie Chimică (FCIC), destinat pregătirii studenților la discipline din domeniul analizei instrumentale, microbiologiei și biotehnologiilor farmaceutice.

“Universitatea Babeş-Bolyai, cea mai mare şi cea mai prestigioasă (dacă ţinem cont de Metarankingul National din ultimii 8 ani) universitate a ţării a ţintit întotdeauna cooperarea şi/sau asocierea cu cei mai buni. Această colaborare dezvoltată în ultimii ani cu Terapia, face parte din această abordare. Ne bucurăm că facultăţi de ştiinţe cu rezultate foarte bune în cercetarea ştiinţifică (cum sunt FBG şi FCIC) au reuşit să atragă parteneriate importante, în interesul studenţilor noştri şi, de asemenea, al cercetării şi inovării de excelenţă. Sunt, de asemenea, sigur că UBB va întoarce spre societate şi spre industrie investiţia de care, iată, a beneficiat acum din partea Terapia.", a completat prof. univ. dr. Adrian Petruşel, Rectorul interimar al Universităţii Babeş-Bolyai.

Prin aceste inițiative comune, Terapia și Universitatea Babeș-Bolyai contribuie la dezvoltarea unui mediu educațional performant, menit să sprijine excelența academică și cercetarea de vârf, consolidând astfel poziția Clujului ca un centru științific de referință.

___________________________________________________________________

Despre Terapia

Terapia - o companie SUN PHARMA, este cel mai mare producător de medicamente din România. Din luna martie 2015, a devenit parte a Sun Pharma, o organizație bazată pe cercetare și dezvoltare care reunește 42 de situri de producție, în care se fabrică peste 2.000 de medicamente inovative, generice si OTC ce sunt distribuite în peste 100 de țări, prin implicarea a mai mult de 32.000 de angajați la nivel global.

Despre Universitatea Babeș-Bolyai

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu cel mai complex profil academic din țară (prin numărul de programe și caracterul multicultural cu trei limbi academice oficiale: română, maghiară și germană), cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 444 de ani – 1581), reprezentând de asemenea cea mai mare comunitate academică din țară (de aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 12 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de nouă ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar/Național care sumarizeazărankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.

CITEȘTE ȘI: