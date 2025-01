Reabilitări complexe atunci când ai o boală cronică

Este posibil să urmezi reabilitări dentare complexe atunci când ai o boală cronică?

Considerente generale

Este posibil să urmezi reabilitări dentare complexe atunci când ai probleme cu inima? Dar dacă ai diabet, cum afectează acesta procesul de vindecare după o intervenție chirurgicală, cum ar fi inserarea unui implant dentar? Dacă ești pacient oncologic, iar dantura suferă din cauza tratamentelor invazive, mai poți avea dantură fixă și completă?

Aceste realizări sunt posibile datorită tehnologiei avansate, care oferă precizie și eficiență, precum și printr-o comunicare permanentă dintre medicul care urmărește boala cronică și echipa de chirurgie, care asigură procedura dentară. Este importantă și infrastructura modernă, care permite un act medical complet.

Bolnavii cronici nu au nevoie de factori suplimentari de stres, astfel că intervențiile stomatologice complexe sunt însoțite de sedarea conștientă, cea mai nouă metodă terapeutică pentru eliminarea durerii și reducerea anxietății. Sedarea conștientă nu este sinonimă cu anestezia generală. Pacientul rămâne treaz, doar că se simte ușor euforic și are percepția că intervenția a durat puțin timp, o jumătate de oră, pe când, în realitate, aceasta poate fi și de 3-4 ore. Este o procedură care nu determină modificări semnificative ale funcțiilor cardiace sau respiratorii și este realizată de un medic anestezist, specialist ATI. Este, deci, aleasă pentru a-i liniști pe pacienți și, complementar cu anestezia locală, care previne durerea, este folosită cel mai des în chirurgia orală - în intervențiile pentru montarea implanturilor sau cele de adiție de os, în tratamentul cu implanturi dinți ficși în 24 de ore.

Sedarea intravenoasă, folosită în aceste proceduri complexe, presupune administrarea intravenoasă a substanțelor specifice. Cum spuneam, se realizează doar de către medicul anestezist, care pe tot parcursul intervenției va asista pacientul. Înainte de a fi supus unei intervenții stomatologice sub sedare conștientă, este esențial să efectuezi anumite controale medicale. Medicul stomatolog îți indică ce investigații sunt potrivite, iar dacă pacientul suferă de o boală cronică, decizia este luată împreună cu medicul curant. În majoritatea situațiilor, sunt indicate următoarele: hemoleucogramă; markeri pentru evaluarea coagulării sângelui; electrocardiogramă; spirometrie; teste alergice (în situația existenței unui istoric de alergii). În concluzie, această procedură poate fi realizată acolo unde există o echipă care are medic anestezist și pot fi asigurate condițiile necesare unor astfel de intervenții. Succesul acesteia este puternic influențat de respectarea indicațiilor preoperatorii și postoperatorii ale medicului.

Este foarte important ca, în procesul de pregătire a unei reabilitări complexe pentru pacienții cronici, să existe un dialog permanent între medicul curant și medicul stomatolog pentru analiza istoricului afecțiunilor, în vederea alegerii celui mai bun tratament. În aceeași măsură, este esențial să existe bloc operator sau infrastructură de spital dentar în care pot fi desfășurate intervențiile complexe și, de asemenea, să existe un medic anestezist care să fie informat despre condiția medicală a pacientului. Aceste condiții garantează pacientului siguranță deplină pe tot parcursul procesului, contribuind astfel la reducerea anxietății și la relaxarea sa. De asemenea, echipa medicală are posibilitatea de a lucra în deplină siguranță și a avea un confort sporit în timpul procedurilor chirurgicale.

Să luăm un exemplu concret - o procedură de reabilitare complexă precum tratamentul cu implanturi dinți ficși în 24 de ore. Această procedură chirurgicală presupune reabilitarea întregii danturi cu implanturi dentare, într-o singură intervenție. Este recomandată persoanelor care și-au pierdut întreaga dantură, purtătorilor de proteze mobile sau celor a căror dantură este compromisă și nu mai poate fi salvată, fiind afectată fie de boala parodontală, fie de o patologie carioasă însoțită și de infecții la nivelul rădăcinii. Aceasta necesită sedare și anestezie. Înainte de a beneficia de aceasta, pacientul, chiar dacă nu este înregistrat cu o boală acută, este supus mai multor investigații medicale, intră într-o serie de teste, face analize de sânge, precum și analize care privesc operația propriu-zisă, este trimis la diverse specialități medicale și de-abia când există un dosar medical constituit, urmează discuția din avans cu medicul stomatolog și se intră în operație.

„În acest exemplu concret, ne imaginăm cât de important este un flux rapid și coerent pentru aceste investigații, accesul la o echipă de multiple specialități sau o fișă universală a pacientului, plus întreaga infrastructură pentru actul chirurgical și procedurile post-operatorii. Pentru reabilitările orale, pentru tratarea în deplină siguranță a cazurilor complexe de a doua șansă, sunt necesare atât tehnologia de ultimă generație, cazuistica și specializarea echipei, cât și infrastructura modernă, practic, un concept dedicat de tipul dental hospital“, este de părere Dr. Ionuț Leahu, medic stomatolog cu competență în Implantologie Orală și master în Implantologie Orală și Parodontologie la Regina Maria Dental Clinics, membru al Academiei Americane de Sănătate Orală și Sistemică.

Recomandări pentru pacienți

Recomandarea este ca pacienții să se informeze corect și să discute cu medicul stomatolog despre întregul proces de reabilitare care include și procedura de sedare conștientă sau de anestezie. Să vorbească despre starea generală de sănătate și despre așteptările în ceea ce privește rezultatele. Astăzi, tehnologia ajută ca oamenii să beneficieze de soluții rapide, cu riscuri minime și fără durere, însă este importantă alinierea cu echipa medicală.

În privința procedurii efective, pacientul trece printr-o serie de investigații medicale și primește recomandări specifice. De exemplu, este instruit ca în ziua unei proceduri chirurgicale să nu mănânce. Este informat că, în timpul intervenției stomatologice, îi vor fi administrate, pe lângă anestezie, și antibiotice și antiinflamatoare pentru a preîntâmpina sau diminua riscul apariției unui edem postoperator.

După procedură și operație, recomandarea este ca pacientul să se relaxeze 1-2 zile, pentru o recuperare completă după intervenție.

(Articol susținul de Regina Maria Dental Clinics)

