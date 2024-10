Al Pacino dezvăluie boala care era să-l ucidă: „Am dispărut. Nu mai aveam puls".

Celebrul actor Al Pacino, în vârstă de 84 de ani, a dezvăluit recent că a trecut printr-o experiență aproape fatală după ce s-a îmbolnăvit cu COVID-19 în 2020.

Actorul Al Pacino, în vârstă de 84 de ani, dezvăluie că a fost la un pas de moarte după ce a contractat COVID-19 în 2020. Foto: Il Gazzettino

În interviuri acordate pentru The New York Times și revista People, starul din „Nașul" și „Scarface" a oferit detalii șocante despre lupta sa cu boala, într-o perioadă când vaccinul încă nu era disponibil.

„Mi-au spus că nu mai aveam puls", a mărturisit Pacino pentru The New York Times. El și-a amintit cum starea lui s-a deteriorat rapid: „Mă simțeam groaznic, într-un mod neobișnuit. Aveam febră și eram deshidratat. Apoi, dintr-odată, în timp ce eram acasă, am leșinat. Pur și simplu nu mai aveam puls".

Situația a fost atât de gravă încât a fost nevoie de intervenția unei echipe medicale numeroase. Pacino a descris momentul când și-a revenit: „M-am trezit înconjurat de șase paramedici și doi doctori. Purtau niște costume care păreau de astronauți. A fost șocant să deschid ochii și să-i văd pe toți în jurul meu, spunând: ."

Reflectând asupra experienței, actorul s-a întrebat dacă a fost cu adevărat la un pas de moarte. „Credeam că am experimentat moartea. Dar poate nu... Nu cred că am murit de-adevăratelea. Toată lumea credea că am murit. Cum aș fi putut fi mort? Dacă am fost mort, înseamnă că doar am leșinat", a spus el pentru People.

Pacino a mărturisit că nu a văzut „lumina albă" sau alte elemente asociate de obicei cu experiențele aproape de moarte. Cu toate acestea, întâmplarea l-a făcut să reflecteze asupra vieții și morții. Citând din „Hamlet", el a spus: „A fi sau a nu fi... Tărâmul necunoscut din care niciun călător nu se întoarce”. Și apoi, doar două cuvinte: „Nu mai ești. Ai dispărut. Te-ai dus. Nu m-am gândit niciodată la asta înainte".

Surprinzător, când a fost întrebat dacă această experiență i-a schimbat perspectiva asupra vieții, Pacino a răspuns simplu: „Deloc".

Actorul va detalia această experiență în viitoarea sa carte de memorii, „Sonny Boy", care va fi lansată pe 8 octombrie. El a menționat că nașterea fiului său Roman, în iunie 2023, când Pacino avea 83 de ani, a fost unul dintre motivele pentru care a decis să-și împărtășească povestea vieții.

Cel mai recent film al lui Pacino, „Modì, Three Days on the Wing of Madness", a avut premiera săptămâna trecută la Festivalul de Film de la San Sebastián.

