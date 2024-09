Centru Social de Psihoterapie, la Cluj-Napoca. Răzvan Popa, fondatorul proiectului: „Cred că a fost nevoie întotdeuna de terapie. Oferim şedinţe gratuite.”

Un Centru Social de Psihoterapie s-a deschis la Cluj-Napoca, joi, 26 septembrie. În cadrul centrului vor fi oferite şedinţe gratuite de terapie.

Centrul Social de Psihoterapie, deschis la Cluj-Napoca | Foto: Mădălina Ivan – monitorulcj.ro

Răzvan Popa, fondatorul Centrului Social de Psihoterapie, a declarat că oamenii vor putea beneficia de 7 şedinţe gratuite. De asemenea, el a explicat că, în cadrul centrului, se vor realiza şedinţe de terapie individuală şi de grup.

De la stânga la dreapta: Eliza Vlădescu, responsabilă de comunicare în cadrul Asociaţiei Zi de BINE şi Răzvan Popa, fondatorul Centrului Social de Psihoterapie | Foto: Mădălina Ivan – monitorulcj.ro

„Oferim terapie gratuită. Anul trecut în luna iulie am deschis primul Centru de Psihoterapie la Bucureşti. Avem acolo o echipă de 50 de terapeuţi, am oferit undeva la 6.000 de ore de terapie pentru 700 de oameni. Al doilea centru este la Cluj-Napoca. Deja avem 30 de terapeuţi voluntari. Vom face terapii de grup şi individuale. Este un centru social. Cei care aplică beneficiază de 7 şedinţe de psihoterapie gratuite. Ei trebuie să treacă de nişte criterii, fiind cazuri sociale. Vorbim aici despre cei fără venit, cu venit până în 3.500 lei net, studenţi şi pensionari. Ei aplică, se face un dosar online, îi sunăm şi apoi îi programăm. Am o prietenă psihoterapeut care mi-a povestit cum câteva persoane au renunţat la terapie, pentru că nu îşi permiteau. Ne-am gândit cum ar fi să existe terapie gratuită. Cred că a fost nevoie întotdeauna de terapie. Lumea este puţin mai conştientă că există o nevoie de terapie, comparativ cu acum 10 ani. Oamenii au început să înţeleagă că terapia este ceva normal. Am ales Clujul pentru a deschide al doilea centru, pentru că oamenii sunt deschişi, există mulţi studenţi. În cadrul centrului se va face terapie individuală de luni până vineri, iar în weekend-uri se va face terapie de grup”, a explicat Răzvan Popa, la deschiderea noului centru, la Cluj-Napoca.

„Starea mintală este vitală”

Eliza Vlădescu, responsabilă de comunicare în cadrul Asociaţiei Zi de BINE, a explicat că în momentul în care oamenii intră într-un proces terapeutic, ei vor trebui să continue până atunci când va avea loc vinderea. Din acest motiv, ea a explicat că Asociaţia Zi de BINE va susţine proiectul pe termen lung.

Eliza Vlădescu, responsabilă de comunicare în cadrul Asociaţiei Zi de BINE | Foto: Mădălina Ivan – monitorulcj.ro

„Am decis să ne implicăm în proiect, pentru că la Asociaţia Zi de BINE considerăm că starea mintală este vitală. În anul 2024 am lucrat şi am dezvoltat proiecte pe acest subiect. Când am descoperit proiectul ne-am gândit că e interesant. Este un proiect nou. A avut succes de la început şi am decis să îl susţinem cu extinderea lui. Este un proiect greu. Când intri într-un proces terapeutic trebuie să continui, să aibă loc vindecarea. Susţinerea proiectului trebuie să fie pe termen lung. Ne-am implicat să susţinem proiectul financiar atât cu amenajarea lui, cât şi cu susţinerea orelor de terapie. Trebuie să prindem curaj să cerem un ajutor specializat”, a explicat Eliza Vlădescu.

La deschiderea Centrului Social de Psihoterapie a fost prezent şi Ovidiu Cîmpean, secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). El a declarat că la Cluj-Napoca se lucrează şi la realizarea unui centru pentru persoanele cu adicţii.

Ovidiu Cîmpean, secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) | Foto: Mădălina Ivan – monitorulcj.ro

„Sunt impresionat şi emoţionat pentru munca depusă. Cred că există o nevoie mare de astfel de centre în România. La Cluj lucrăm şi la un centru pentru persoanele cu adicţii. Va fi un complex important pentru România. Avem studiul de fezabilitate aproape finalizat, avem două avize de la mediu şi de la ISU. Urmează să contribuim şi noi la soluţionarea cât mai multor probleme. Îmi doresc să existe cât mai multe parteneriate locale. La Cluj avem o societate civilă dinamică, avem universităţi deschise la parteneriate”, a declarat Ovidiu Cîmpean.

