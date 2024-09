Spitalul Medicover Cluj: speranță la viață și tratament chirurgical minim invaziv robotic pentru tumorile hepatice! (P)

Spitalul Medicover Cluj deschide noi perspective de tratament pentru pacienții din Cluj și din întreaga țară!

Foto Spital Medicover Dr. Adrian Bartos consola

Începând cu acest an, în premieră pentru Cluj și pentru multe zone din România, tumorile hepatice pot fi tratate la Spitalul Medicover Cluj și prin abord minim invaziv robotic.

Cu o echipă medicală cu experiență vastă și o dotare tehnică de excepție, Spitalul Medicover Cluj oferă un tratament modern și complet pentru toate tipurile de tumori hepatice (metastaze sau tumori primare – hepatocarcinoame, colangiocarcinoame), atat prin abord clasic dar și prin cel minim invaziv, personalizat în funcție de particularitățile fiecărui caz.

Dr. Adrian Bartoș, coordonatorul echipei medicale

Dr. Adrian Bartoș, medic primar chirurgie generală, are o experiență profesională relevantă în tratarea chirurgicală a diferitelor tipuri de tumori, inclusiv cele hepatice.

Dr. Adrian Bartoș are supraspecializare în chirurgie oncologică, chirurgie hepato-bilio-pancreatică, chirugie laparoscopică avansată, chirurgie robotică, ecografie diagnostică și intervențională.

Până în prezent, dr. Adrian Bartoș a efectuat peste 5000 de intervenții chirugicale și a introdus în practica medicală curentă din serviciile unde lucrează o serie de tehnici de vârf în chirurgia oncologică și minim invazivă:

citoreducția tumorală și chimioterapia intraperitoneală hipertermică (HIPEC) pentru metastaze peritoneale;

duodenopancreatectomia totală și duodenopancreatectomia cefalică prin abord total laparoscopic;

ablația laparoscopică a tumorilor hepatice;

ablația cu radiofrecvență a tumorilor pancreatice;

rezecții hepatice prin abord robotic;

gastrectomie totală prin abord robotic;

duodenopancreatectomia cefalică și pancreatectomia distală prin abord robotic;

Dr. Adrian Bartoș, coordonatorul echipei medicale

Abord multidisciplinar pentru fiecare caz de tumoră hepatică

În cadrul spitalului Medicover Cluj, diagnosticul și conduita medicală ulterioară sunt stabilite de o echipă multidisciplinară compusă din medic imagist, anatomo-patolog, oncolog, gastro-enterolog, anestezist și chirurg.

În acest fel, echipa medicală se asigură că diagnosticul este cel corect iar abordarea chirurgicală, cea mai potrivită pentru pacient:

"Abordarea multidisciplinară în diagnosticarea și tratamentul tumorilor hepatice reprezintă, în opinia mea, cheia succesului. Ca și chirurg, realizez că succesul unei intervenții nu depinde doar de expertiza mea tehnică, ci și de o evaluare amănunțită a pacientului. Prin colaboraea strânsă cu alți specialiști putem obține o imagine clară asupra tumorii, a extensiei acesteia și a stării generale a pacientului. Această abordare ne permite să alegem cea mai potrivită intervenție chirurgicală, să evaluăm riscurile și beneficiile și să stabilim un plan de tratament personalizat, care să ofere pacientului cele mai mari șanse de vindecare și supraviețuire", declară dr. Adrian Bartoș, medic primar chirurgie generală

Echipa coordonată de dr Bartoș folosește pentru planificarea rezecțiilor hepatice aplicații speciale care realizează reconstrucții tridimensionale și calculează volumul de ficat sănătos.

Astfel, în cadrul comisiei multidisciplinare, se poate decide corect oportunitatea intervenției chirurgicale care să dea o șansă la supraviețuire pacientului, reducând la maxim riscul de complicații postoperatorii.

”Un alt element esențial este legat de pregătirea preoperatorie. Din nou, echipa multidisciplinară are un rol deosebit. Colegii nutriționiști, gastroenterologi, cardiologi, etc, echilibrează și pregătesc pacientul pentru operație, după discuții atente cu echipa chirurgicală care propune tipul de intervenție” , menționează Dr. Adrian Bartoș.

Multiple soluții de tratament chirurgical și aparatură de ultimă generație

Tumorile hepatice, secundare (metastazele hepatice) sau primare (hepatocarcinomul) sunt probleme grave de sănătate, asociate cu o rată redusă de supraviețuire, mai ales dacă nu sunt diagnosticate la timp și tratate corespunzător.

Spitalul Medicover Cluj oferă toate premisele pentru reușita intervențiilor chirurgicale pentru tumorile hepatice, pornind de la experiența profesională a echipei și continuând cu aparatura ultra-performantă, o condiție esențială pentru asigurarea calității actului medical, mai ales în ceea ce privește diagnosticarea și tratarea tumorilor hepatice complexe.

Blocul operator este dotat cu tehnologie medicală de ultimă generație, inclusiv robotul chirurgical Da Vinci Xi, care permite chirurgilor să acceseze zone greu accesibile ale corpului, prin mișcări complexe, cu o precizie de ordinul milimetrilor.

Spitalul Medicover Cluj și echipa coordonată de dr Adrian Bartoș oferă pacienților o gamă extinsă de intervenții în sfera hepatică, în funcție de particularitățile fiecărui caz:

chirurgia ‚‚clasică’’: pentru tumori complexe, de mari dimensiuni, cum ar fi hepatectomiile majore;

chirurgia laparoscopică: pentru cazuri atent selecționate, care vor beneficia maxim de acest tip de abord;

chirurgie robotică (DaVinci Xi): cea mai precisă și performantă metodă de rezecție, pentru cazurile ce pot beneficia de această metodă de ultimă oră;

Tipul de intervenție potrivit pentru fiecare pacient este ales de către echipa medicală, în urma unei analize amănunțite a caracteristicilor formațiunii, a localizării acesteia, precum și a stadiului evolutiv.

Chirurgie asistata robotic

Ecografie intraoperatorie, esențială în intervențiile chirurgicale la nivelul ficatului

Un element esențial al chirurgiei hepatice de excelență îl reprezintă și ecografia intraoperatorie. Cu ajutorul acesteia, chirurgul confirmă diagnosticul preoperator, localizează exact tumora, delimitează marginile tumorale pentru rezecția completă sau ghidează tehnici ablative tumorale (distrugerea termică a tumorilor).

Dr Adrian Bartoș, medic primar chirurgie generală și coordonatorul echipei medicale în tratarea tumorilor hepatice are competențe în domeniul ecografiei intervenționale și diagnostice, asigurând de rutină acest tip de chirurgie ecoghidată.

Prin utilizarea acestei tehnologii, pacienții beneficiază de o intervenție chirurgicală mai sigură și mai eficientă.

”Chirurgia hepatică majoră este posibilă prin competența și experiența echipei chirurgicale, alături de dotări tehnice de ultima oră și un serviciu de anestezie si terapie intensivă corespunzător. Pacienții Spitalului Medicover Cluj beneficiază și de experiența serviciului de ATI, lucru care a dus la obținerea constantă de rezultate excelente la cazurile operate pentru diagnosticul de tumori hepatice complexe”, concluzionează Dr. Adrian Bartoș.

Succesul intervențiilor chirurgicale hepatice complexe din cadrul Spitalului Medicover se datorează unei combinații de factori: expertiza echipei medicale, condusă de dr. Bartoș, dotările tehnologice de ultimă generație și îngrijirea postoperatorie (serviciul ATI). Această abordare multidisciplinară permite pacienților să obțină cele mai bune șanse de recuperare și supraviețuire.

Ecografie intraoperatorie Medicover

Despre Medicover Romania

Din 1995, Medicover Romania a devenit unul dintre cei mai importanti furnizori de pe piata serviciilor de sanatate private, cu o retea de 41 de clinici in Bucuresti si in tara si 5 spitale generaliste: in Bucuresti, Cluj-Napoca, Oradea si Craiova, 28 de cabinete on-site si peste 250 de unitati medicale partenere. Spitalele Medicover corespund celor mai inalte standarde medicale si deservesc o gama larga de specialitati medicale si chirurgicale.

Medicover Romania face parte din Medicover, companie internationala de servicii medicale si de diagnostic, infiintata in 1995. Medicover opereaza o retea extinsa de clinici, spitale, facilitati de ingrijire specializata si laboratoare. Pietele principale ale Medicover sunt Polonia, Germania, Romania si India. In 2022, Medicover a inregistrat venituri totale de 1.510 milioane de euro, avand peste 44.000 de angajati. Pentru mai multe informatii, vizitati: www.medicover.com.

CITEȘTE ȘI: