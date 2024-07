Răceala de vară. Cum ne ferim de ea?

Răceala de vară îți poate cauza multiple neplăceri în sezonul estival și îți poate da programul peste cap. La început poate fi confundată și cu o alergie, dar cum le putem distinge și cum ne putem feri de răceala din sezonul cald?

Anotimpurile reci sunt predominate de tuse, de dureri în gât și nas înfundat. Vara nu reprezintă o excepție pentru aceste simptome, în special dacă avem alergii sau dacă nu știm cum să prevenim răceala în anotimpul cald.

Simptomele răcelii de vară, conform sfatulmedicului.ro sunt provocate de peste 200 de viruși diferiți, în special de enterovirusuri. Răceala poate fi confundată în același timp și cu alergiile sezoniere.

Răceala de vară are aceleași simptome ca și cea de iarnă, cum ar fi nas înfundat, durere în gât, dureri de cap și musculare, tuse, strănut și febră, pe când alergiile sunt caracterizate de nas înfundat, strănut, roșeață a ochilor și mâncărime a nasului, ochilor și gâtului.

Simptome asemănătoare

În general marea diferență dintre răceală și alergie este reprezentată de simptome, dar și de timpul de acțiune. O răceală obișnuită trece în decursul a una, două săptămâni, pe când alergiile vor persista atâta timp cât suntem expuși la alergeni. Dacă ne aflăm într-o cameră bine aerisită cu aer condiționat și simptomele dispar înseamnă că totul este cauzat de o simplă alergie. Simptomele alergiei pot fi tratate foarte ușor de medicamente prescrise de medic.

Igiena și alimentația sunt importante

Răceala de vară poate fi evitată printr-o igienă adecvată în ceea ce privește spălatul frecvent pe mâini, dacă am mers cu transportul în comun sau dacă am atins suprafețe ce ar putea fi contaminate. Nu se recomandă să tușim și să strănutăm în palmă, ci în cot. Consumul de lichide la o temperatură potrivită și alimentația bogată în fructe și legume care conțin un aport ridicat de Vitamina C sunt mai mult decât recomandate.

