Lămâia și efectele sale benefice. Previne anemia și ajută la pierderea în greutate.

Lămâia este un fruct care are întrebuințări variate în viața de zi cu zi. Este bună în ceaiuri, băuturi sau mâncăruri ce conțin suc sau chiar coajă de lămâie. De asemenea, este folosită şi în parfumuri și produse cosmetice.

Lămâia este benefică pentru sănătatea noastră. Atunci când avem nevoie de vitamina C, lămâia este prima sursă la care ne gândim.

Efectele benefice pe care le poate avea lămâia

Apa cu lămâie a devenit populară în ultima vreme pentru aportul de vitamina C pe care îl are asupra organismului și pentru o digestie mai sănătoasă.

Efectele benefice ale lămâii:

- Consumul de lămâie poate preveni pietrele la rinichi: sucul de lămâie conține potasiu și acid citric. Acidul citric se leagă de calciul din urină și se reduce astfel suprasaturarea urinară. De asemenea, se leagă și de cristalele de oxalat de calciu prevenind creșterea acestora, fapt care ar duce la apariția pietrelor la rinichi;

- Îmbunătățește sistemul imunitar: lămâia este recomandată în general pentru răceli și gripe. Vitamina C este principalul element care stimulează sistemul imunitar, este antiinflamator și ajută la combaterea infecțiilor;

- Crește absorbția de fier din organism: într-o dietă vegetariană, lămâile pot ajuta la absorbția mai eficientă a fierului din mâncarea bazată pe plante, astfel prevenind și anemia;

- Îmbunătățește aspectul părului și al pieli: vitamina C din lămâie are proprietăți antioxidante puternice care protejează pielea, o revitalizează și îi oferă un aspect general de revigorare și de întinerire a pielii. În același timp este stimulată și producția corpului de colagen, o componentă esențială în structura părului;

- Ajută la controlarea greutății: lămâia conține pectină. Pectina este o fibră care ingerată te face să te simți în general mai sătul pentru mai mult timp. Consumul de apă poate menține stomacul plin și previne nevoia de a lua o gustare, dar apa combinată cu pectina din lămâie este un beneficiu în plus.

