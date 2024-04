Clujul faptelor bune! Peste 700 de persoane au donat sânge în cadrul campaniei organizate de UBB.

Peste 700 de persoane au răspuns apelului lansat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) și au donat sânge în cele cinci zile ale campaniei „Donăm împreună, UBBEAR dă startul!” organizate de în perioada 8-12 aprilie 2024.

Campania s-a încadrat în programul strategic UBBMed, lansat la finalul anului 2023 de Universitatea Babeș-Bolyai în vederea implicării active în dezvoltarea politicilor publice și a cercetărilor avansate în domeniul sănătății.

„Ne bucură că numărul donatorilor a crescut de la an la an, iar oamenii au înțeles cât e de important să doneze sânge. Nu doar pentru persoanele care au nevoie de el în spitale, ci și pentru donatori. Noi am ajuns acum la cea de-a 13-a ediție, iar ceea ce am încercat și credem că am și reușit a fost să organizăm mai mult decât o simplă campanie de donare de sânge. Ne-am dorit să informăm, să formăm un comportament constant în sensul donării de sânge și se pare că am reusșit. Studenții noștri voluntari au fost prezenți la fiecate ediție, cu o săptămână înaintea eveimentului de donare, în toate facultățile și pe străzile din zona centrală a Clujului pentru a informa oamenii cu privire la desfășurarea campaniei și la beneficiile pe care le aduce donarea de sânge”, afirmă reprezentanții UBB:

Persoanele care au dorit să doneze sânge în cadrul campaniei UBB s-au înscris utilizând aplicația BlooDoChallenge, dar și intervalele orare din calendarul special creat de UBB.

Printre partenerii care s-au alăturat în acest an iniţiativei UBB se numără: Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj, Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (CSUBB), Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB), FC Universitatea Cluj și Restaurantul Colegiul Academic.

