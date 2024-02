Acoperire vaccinală împotriva rujeolei slabă, în județul Cluj

Este în continuare epidemie de rujeolă, însă clujenii nu se înghesuie să își vaccineze copiii. Cel puțin asta reiese din datele furnizate de Direcția de Sănătate Publică Cluj (DSP) Cluj.

Directorul DSP Cluj Mihai Moisescu Goia se declară nemulțumit în ce privește rata vaccinală în județul nostru.

„Dacă ne referim la situația rujeolei pentru 2024, de la 1 ianuarie până în prezent au fost înregistrate 24 de cazuri noi de rujeolă, dintre care la 2 vaccinați cu câte o doză, restul au fost sub vârsta de vaccinare sau nevaccinați. În ce privește raportările de vaccinări, avem o raportare dar nu așa crescută cum mi-aș fi dorit eu, sub 80 la sută. Avem vaccinați până la data prezentă pe programul de vaccinări – 495, din care 327 sunt din lotul de bază (deci care erau programați), am recuperat 139 de restanțieri iar ca vaccinare suplimentară 106 doze. Există vaccin, dar este foarte dificil în a-i convinge pe aparținători să se prezinte să își vaccineze copiii, în ciuda tuturor avertismentelor și documentelor pe care le avem și care arată foarte clar că vaccinul protejează de formele severe de boală, de complicațiile care pot apărea și de deces, totodată.



Acoperirea vaccinală este în continuare scăzută și ar fi de dorit să ne prezentăm la medicul de familie tocmai în ideea de a putea primi vaccin împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei”, a spus Mihai Moisescu pentru monitorulcj.ro.



Directorul DSP Cluj a mai subliniat că deși Clujul nu mai este pe primul loc la numărul de cazuri de rujeolă, comparativ cu anii trecuți numărul îmbolnăvirilor este mare. „La nivel global, din februarie 2023 până în prezent, pot să vă spun că avem un număr de cazuri – nu mai suntem noi pe primele locuri, ci suntem pe locul 13 în țară- confirmate - 212, deci o incidență de 30 la suta de mii de locuitor. E mult dacă ne gândim că în 2022 am avut patru cazuri de rujeolă”, a mai spus Mihai Moisescu Goia.

Epidemie de rujeolă

În luna decembrie, Ministerul Sănătății a declarat epidemie de rujeolă la nivel național, având în vedere că se înregistraseră aproape 2.000 de cazuri de rujeolă. Reprezentanții din Sănătate au demarat atunci și o campanie de vaccinare a copiilor.

„Având în vedere creșterea îngrijorătoare a cazurilor de rujeolă, precum și numărul mare de spitalizări în secțiile de pediatrie și boli infecțioase al copiilor infectați, Ministerul Sănătății a declarat epidemie de rujeolă la nivel național, pentru a face posibilă vaccinarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 și 11 luni, precum și recuperarea celor nevaccinați sau cu schema de vaccinare incompletă.



De asemenea, Ministerul Sănătății va derula o campanie de informare a părinților, împreună cu medicii de familie, pentru o mai bună aderență la programul de vaccinare”, a transmis atunci Ministerul Sănătății.

