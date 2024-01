Început de an cu premieră robotică la Spitalul Medicover Cluj: Hernie hiatală, tratată prin chirurgie robotică (P)

Echipa medicală condusă de Dr. Radu Tudor Motocu și Dr. Andrei Trif a efectuat o intervenție chirurgicală complexă, prin abord robotic. Intervenția realizată pentru tratarea herniei hiatale este o premieră în Cluj.

Dr. Radu Tudor Motocu, medic primar chirurgie generală și Dr. Andrei Trif, medic specialist Chirurgie Generală, au reușit să stabilească o nouă premieră pentru Cluj și implicit pentru Spitalul Medicover Cluj. Este vorba despre o intervenție chirurgicală realizată integral robotic, pentru tratarea unei forme avansate de hernie hiatală.

Pacientul operat are 66 de ani și a fost diagnosticat cu hernie hiatală mixtă, cu boală de reflux gastroesofagian și esofag Barrett: ”Motivul pentru care am ales abordul robotic pentru acest caz este inclusiv istoricul medical al pacientului: tromboză venoasă profundă post infecție COVID, dezlipire de retina, operată în urmă cu 4 ani, hernie de disc operată, hernie inghinală operată, precum și obezitate Grad I. După efectuarea unei endoscopii digestive superioare, CT toraco-abdominal, consult cardiologic și pneumologic, am decis efectuarea intervenției chirurgicale prin abord robotic”, menționează Dr. Radu Tudor Motocu, medic primar chirurgie generală.

Intervenția chirurgicală a durat 180 de minute și a fost efectuată integral cu ajutorul robotului DaVINCI Xi, existent în cadrul Spitalului Medicover Cluj. Precizia și acuratețea ridicată a intervenției asistate robotic a redus la zero / minim orice fel de incidente operatorii, acesta fiind unul dintre marile avantaje ale abordului robotic.

Intervenția chirurgicală a constat în desecția mediastinală și a hiatusului esofagian, hiatoplastie și fundoplicatura NISSEN, proceduri care necesită o precizie foarte ridicată: ”Pacientul a fost externat după 48 de ore de spitalizare postoperatorie, prima noapte fiind supravegheat în compartimentul de Anestezie și Terapie Intensivă ATI.”, completează Dr. Radu Tudor Motocu.

Care sunt avantajele chirurgiei robotice?

Chirurgia robotică reprezintă o evoluție remarcabilă în domeniul medical, oferind multiple avantaje față de metodele chirurgicale tradiționale. Printre beneficiile sale se numără:

Precizie îmbunătățită : Robotul chirurgical a fost proiectat pentru a efectua mișcări extrem de precise, eliminând tremuratul mâinilor și oferind o manevrabilitate superioară în spații restrânse.

: Robotul chirurgical a fost proiectat pentru a efectua mișcări extrem de precise, eliminând tremuratul mâinilor și oferind o manevrabilitate superioară în spații restrânse. Minim invazivă : Chirurgia robotică permite efectuarea procedurilor prin incizii mult mai mici comparativ cu chirurgia deschisă. Aceasta duce la scăderea semnificativă a traumei asupra țesuturilor, reducând durerea postoperatorie și perioada de recuperare.

: Chirurgia robotică permite efectuarea procedurilor prin incizii mult mai mici comparativ cu chirurgia deschisă. Aceasta duce la scăderea semnificativă a traumei asupra țesuturilor, reducând durerea postoperatorie și perioada de recuperare. Vizibilitate maximizată : Sistemele de chirurgie robotică oferă chirurgilor o imagine tridimensională de înaltă definiție a câmpului operator. În acest fel, vizibilitatea este mult superioară comparativ cu cea obținută în chirurgia laparoscopică sau deschisă.

: Sistemele de chirurgie robotică oferă chirurgilor o imagine tridimensională de înaltă definiție a câmpului operator. În acest fel, vizibilitatea este mult superioară comparativ cu cea obținută în chirurgia laparoscopică sau deschisă. Rezultate mai bune și mai puține complicații : Precizia și controlul îmbunătățit pot contribui la scăderea ratei complicațiilor și la îmbunătățirea rezultatelor chirurgicale, ceea ce este benefic atât pentru pacient, cât și pentru medicul chirurg.

: Precizia și controlul îmbunătățit pot contribui la scăderea ratei complicațiilor și la îmbunătățirea rezultatelor chirurgicale, ceea ce este benefic atât pentru pacient, cât și pentru medicul chirurg. Recuperare rapidă : Datorită naturii minim invazive, pacienții se recuperează mai rapid, pot părăsi spitalul mai devreme și pot reveni la activitățile cotidiene într-un timp scurt.

: Datorită naturii minim invazive, pacienții se recuperează mai rapid, pot părăsi spitalul mai devreme și pot reveni la activitățile cotidiene într-un timp scurt. Tehnologie avansată: Chirurgia robotică continuă să evolueze, integrând tehnologii avansate precum inteligența artificială și învățarea automată pentru a spori siguranța și eficiența intervențiilor.

”Pentru un medic chirurg, este vital să aibă acces la tehnologie de ultimă generație, pentru că în acest fel poate oferi pacientului rezultate net superioare față de cele ale unui abord clasic. În egală măsură, consider că accesul la această tehnologie avansată nu este doar o inovație, ci o necesitate în evoluția îngrijirii pacientului. Chirurgia robotică deschide noi orizonturi în precizia și eficiența intervențiilor chirurgicale, transformând proceduri complexe în manevre mai sigure și mai puțin invazive. Prin vizualizarea 3D de înaltă definiție și instrumentele de o precizie excepțională, putem aborda afecțiuni care anterior erau considerate greu de tratat sau implicau riscuri semnificative pentru pacient.”, concluzionează Dr. Radu Tudor Motocu, medic primar chirurgie generală.

Până în prezent, în cadrul Spitalului Medicover Cluj, au fost efectuate peste 115 de intervenții chirurgicale robotice, pe diferite patologii oncologice, abdominale sau bariatrice.

