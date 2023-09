Un Spital de Mari Arși ar putea fi înființat la Cluj. Alin Tișe: „E o idee. Poate după ce se dă în funcțiune Spitalul Regional”

La Cluj, realizarea unui Spital de Mari Arși ar putea fi posibilă, fără ca acesta să fie construit de la zero. După ce e gata Spitalul Regional de Urgență, mai multe spații spitalicești de la SCJU vor fi eliberate.

Un spital de mari arși s-ar putea înființa la Cluj / Foto: Ministerul Sănătății

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, a spus că în Cluj s-ar putea înființa un Spital de Mari Arși după ce Spitalul Regional de Urgență va fi dat în funcțiune, dacă vor exista resursele necesare.

Odată cu deschiderea noului spital de urgență, mai multe secții ale SCJU Cluj-Napoca vor fi eliberate. Medicii și restul personalului din aceste secții vor lucra și ei în noul spital.

Astfel, mai multe spații care vor rămâne goale ar putea fi folosite tot pentru realizarea unor alte spitale:

„A mai fost această sugestie, foarte bună de altfel. Într-adevăr, România duce lipsă de astfel de spitale. Mâine aș face un spital de arși dacă am avea resursele necesare pentru că eu consider că e nevoie. Vom vedea dacă nu putem în momentul în care se va da în funcțiune Spitalul Regional de Urgențe, de adulți, cel din Florești. În momentul acela, multe secții vor fi eliberate și personalul va fi mutat în noul Spital de Urgențe Cluj. Atunci vom avea multe clădiri care vor rămâne nefolosite, care sunt actualmente spitale, și părerea mea este că am putea, fără să o luăm de la capăt, să o luăm de la 0 cu acestea spitale, anumite spații ar putea fi transformate într-un astfel de spital de arși. E o idee, dar poate fi, pentru că multe spitale care vor rămâne fără personal, mutându-se în spitalul de urgențe nou, vor trebui să primească o destinație. Probabil că vor rămâne tot spitale”, a declarat Alin Tișe, președintele CJ Cluj, la o emisiune radio.

Întrebat despre conflictul pe care îl are cu Alexandru Rafila și dacă ministrul Sănătății ar fi de acord cu înființarea unui astfel de spital la Cluj, Alin Tișe a răspuns în felul următor:

„Noi aceste lucruri nu le facem pentru domnul Rafila. Noi suntem datori în fața clujenilor să găsim cât putem de multe proiecte, să cerem finanțări, să obținem finanțări. Eu nu pot să stau toată ziua să mă cert cu domnul Rafila să îmi explice de ce Spitalul de Copii nu e prioritar pentru dânsul sau de ce institutul de transplant trebuie să rămână în acele condiții. Eu îmi văd de proiectele noastre și încerc să obțin cât mai mulți bani europeni. Până la urmă, oamenii îi vor judeca pe fiecare cum consideră”, a adăugat șeful CJ Cluj.

