Oaia care a murit la Revoluție și primul transplant renal la Cluj

E vineri, 22 decembrie 1989. Într-o sală de operații de la Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un tânăr asistent universitar încearcă, împreună cu echipa și cu studenții lui, să facă primul transplant de rinichi la o oaie.

„(…) Visam să facem primul transplant de rinichi la Cluj-Napoca și adevărul este că, în ziua aceea, știam ce este în oraș, dar nu mai puteam renunța. Am intrat în sală, am pregătit oaia și am început operația. Făceam de fapt un autotransplant, schimbam rinichii între ei de la aceeași oaie ca să nu riscăm să pierdem două oi. Țin minte cât eram de emoționați, fiecare era numai ochi și urechi”, povestește acum profesorul Ioan Coman, chirurg, medic urolog.

„Totul mergea bine, așteptam să vedem cum pornesc rinichii și exact când începuseră să se irige și au apărut primele picături de urină limpede pe ureter, intră paznicul universității și strigă la noi să ieșim imediat afară, să părăsim universitatea, că se trage, se duc lupte în stradă. Am fugit cum am putut, pe lângă ziduri, înapoi la clinică și am operat răniți, veneau tot mai mulți. În ziua aceea l-au adus pe fiul doctorului Țiclete, împușcat în cap, nu l-am mai putut salva. Toată noaptea am stat la spital, la fel și-n zilele următoare. Când ne-am amintit de oaie am dat telefon la universitate. Murise și ea, săraca, legată pe masa de operație. Cât s-o fi zbătut, când s-o fi trezit din anestezie! Dar transplantul reușise.”

Cum a ajuns Coman să viseze că s-ar putea face transplant de rinichi și la Cluj?

Ioan Coman asistase în 1987 la o operație de transplant de rinichi de la un donator viu realizată la București. Se afla la un curs de urologie la Spitalul Fundeni. Acolo, Eugeniu Proca urma să facă o operație de transplant la care să asiste câțiva medici primari, ca Sinescu, Lucan…

