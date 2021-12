Daniel Buda: „Transportul animalelor vii către țările terțe trebuie să continue”

Daniel Buda a readus în discuție transportul animalelor vii către țările terțe, deoarece fermierii români și din Uniunea Europeană sunt dependenți de acest lucru.

Daniel Buda în Parlamentul European

Europarlamentarul Daniel Buda (PNL/PPE) a fost prezent la ultima reuniune a Comisiei privind Protecția animalelor în timpul transportului din Parlamentul European și a subliniat câteva aspecte extrem de importante în această speță.

„În această seară, am avut ultima reuniune a Comisiei privind Protecția animalelor în timpul transportului din Parlamentul European, în cadrul căreia am avut un schimb de opinii pe marginea celor două proiecte, al căror raportor sunt. Astfel, este vorba de „Examinarea presupuselor încălcări a dreptului Uniunii și a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii” și de „Proiectul de recomandare în urma examinării cu privire la protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii”. Aceste două proiecte cuprind o serie de recomandări și soluții ce țin de bunăstarea animalelor în timpul transportului, dar care să fie și în avantajul fermierilor. Astfel, am abordat următoarele subiecte principale: Regulamentul 1/2005, procedurile de autorizare și aprobare a mijloacelor de transport, controalele, colectare și schimbul de date, timpul călătoriilor, temperaturile pe durata transportului, condiția fizică a animalelor pentru a fi transportate, dispoziții specifice pentru transportul pe mare, transportul animalelor vii în țările non-UE.

În prezentarea pe care am susținut-o, le-am mulțumit colegilor pentru toate eforturile depuse. Comisia ANIT este una de anchetă, care trebuie să evalueze problemele ridicate legate de transportul animalelor vii, atât în interiorul UE, cât și în afara UE și să venim cu un set de recomandări care să fie pus la îndemână Comisiei Europene, iar acestea să fie transpuse în legislație.”, a transmis Daniel Buda, vicepreședinte al Comitetului de Agricultură și Dezvoltare Rurală al Parlamentului European.

Transportul animalelor vii, o temă importantă pentru Parlamentul European

„Transportul de animale vii este o temă prezentă în spațiul public care trezește mult interes și acest lucru pe bună dreptate. Discutăm de ființe vii și este normal să avem grijă ce se întâmplă cu aceste ființe pe durata transportului, dar discutăm și de componenta economică. Trebuie să le asigurăm condiții de bunăstare pe durata transportului. În ceea ce privește partea economică, transportul animalelor vii reprezintă o activitate comercială importantă pentru fermierii europeni. Comertul intra UE cu animale vii a avut un impact bugetar 8,6 miliarde de euro în 2018, iar exportul este de aproximativ 1,6 miliarde de euro, implicând actori din toate domeniile economice. Mai mult decât atât, această activitate oferă aproximativ 60.000 de locuri de muncă directe și 300.000 de locuri de muncă indirecte, în special în zonele rurale. Aceste cifre reflectă cât de dificilă este munca noastră pentru că noi trebuie să asigurăm un echilibru pentru a garanta un transport de bună calitate, o bunăstare a animalelor la standardele cele mai înalte și desigur, de a face ceea ce este necesar pentru a nu afecta locurile de muncă ale cetățenilor europeni.

În ceea ce privește transportul de animale vii în țările terțe, odată ce animalele trec frontiera UE, respectarea standardelor de bunăstare a animalelor poate fi dificil de garantat, atât în timpul călătoriei, cât și la sosire, deoarece țările terțe nu sunt obligate să respecte legislația UE. Planificarea necorespunzătoare a călătoriilor în ceea ce privește procedurile administrative, duratele de călătorie nerealiste și lipsa de coordonare cu punctele de frontieră, precum și o sarcină birocratică excesivă poate produce întârzieri, cu impact asupra bunăstării animalelor. Avem astăzi fermieri în interiorul UE a căror viață depind de exporturile de animale vii în țările terțe. De aceea, subliniez încă o dată necesitatea ca acest tip ce comerț să rămână la îndemâna fermierilor UE, cu condiția ca normele de bunăstare a animalelor pe timpul transportului să fie respectate. În acest raport, ne-am propus trecerea la carcase, într-un interval de timp rezonabil, acolo unde se acceptă acest lucru. Știm cu toții că rețelele de abatorizare nu pot să apară de azi pe mâine. Totuși, dezvoltarea rețelei de abatorizare cât mai aproape de poarta fermei ar avea un impact pozitiv, ne-ar permite să ne atingem obiectivele de mediu în ceea ce privește reducerea transportului de animale vii, dar am și crea plus valoare.”, a mai adăugat europarlamentarul român.

Daniel Buda speră că proiectele prezentate vor fi valorificate de către Comisia Europeană.

„Am încredere că aceste două proiecte reprezintă un instrument eficient ce va fi valorificat de către Comisia Europeană astfel încât să oferim cele mai bune soluții atât în avantajul fermierilor europeni, cât și din punct de vedere al respectării celor mai înalte standarde de bunăstare a animalelor.”, a încheiat Daniel Buda.

