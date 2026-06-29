Kelemen Hunor îl susține pe Alexandru Nazare pentru funcția de premier: „Este una dintre variante!”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că Alexandru Nazare este una dintre variantele pe care formațiunea le vede potrivite pentru funcția de prim-ministru, însă a subliniat că decizia finală nu aparține UDMR, ci va fi luată în urma negocierilor dintre partidele care încearcă să formeze noul Guvern.

Liderul UDMR a făcut apel la calm în negocierile politice și a afirmat că prioritatea este formarea unei majorități parlamentare stabile. | Foto: Eugenia Pasca - Agerpres

Liderul UDMR a făcut apel la calm în negocierile politice și a afirmat că prioritatea este formarea unei majorități parlamentare stabile.

Potrivit acestuia, discuțiile despre rotația premierilor sau alte formule de guvernare ar trebui lăsate pentru o etapă ulterioară, conform Agerpres.ro.

Kelemen Hunor: „Nu am nicio problemă cu Alexandru Nazare”

Întrebat dacă Alexandru Nazare este o variantă pentru funcția de premier, Kelemen Hunor a răspuns afirmativ, precizând însă că poziția exprimată este cea a UDMR și că formațiunea nu poate decide singură cine va conduce viitorul Executiv.

„Eu pot să vorbesc în numele UDMR. Da, Alex Nazare, din punctul meu de vedere, așa cum v-am spus și săptămâna trecută și acum două săptămâni, este una dintre variante, dar nu depinde de mine. Eu nu am nicio problemă cu Alex”, a declarat liderul UDMR.

Apel la reducerea tensiunilor dintre partide

Referindu-se la negocierile pentru formarea Guvernului, Kelemen Hunor a susținut că, înainte de orice discuție privind împărțirea funcțiilor, partidele trebuie să ajungă la un acord pentru constituirea unei majorități parlamentare.

„Trebuie să cădem de acord că alegerile anticipate nu vor fi. Nimeni nu vrea voturi de la AUR și atunci nu rămâne altă soluție decât să găsim împreună o posibilitate de a investi un Guvern și să reducem temperatura declarațiilor într-o zonă de normalitate”, a afirmat acesta.

Liderul UDMR a adăugat că negocierile sunt dificile din cauza tensiunilor dintre liderii politici și că subiecte precum rotația premierilor nu ar trebui discutate în această etapă.

Legea salarizării, singurul punct fără consens

În ceea ce privește reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Kelemen Hunor a declarat că există un acord între partidele implicate asupra majorității proiectelor legislative care ar putea fi adoptate într-o sesiune extraordinară a Parlamentului.

Potrivit acestuia, singurul subiect asupra căruia nu există încă un consens este legea salarizării unitare.

Liderul UDMR a reiterat că reforma nu trebuie să ducă la scăderea veniturilor angajaților din sectorul public și a susținut că sistemul de salarizare trebuie reorganizat astfel încât să fie refăcută o ierarhie corectă a salariilor în administrația centrală și locală, precum și în domenii precum sănătatea, educația, justiția și sistemul de apărare și ordine publică.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: