PNL răspunde acuzațiilor PSD privind negocierile pentru noul Guvern: „Credibilitatea se construieşte prin respectarea cuvântului dat”

PNL respinge acuzațiile formulate de PSD potrivit cărora și-ar fi schimbat poziția în cadrul negocierilor pentru formarea noului Guvern. Liberalii susțin că și-au menținut aceeași poziție pe tot parcursul discuțiilor și afirmă că își respectă angajamentele asumate.

PNL răspunde acuzațiilor PSD privind negocierile pentru noul Guvern | Foto: gov.ro

Reacția vine după ce PSD a criticat decizia PNL, USR și UDMR de a-l propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, în condițiile în care, anterior, liberalii anunțaseră că vor susține un Guvern minoritar condus de social-democrați.

PNL: „Ne respectăm angajamentele asumate”

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, PNL transmite că poziție partidului și a președintelui formațiunii, Ilie Bolojan, a rămas neschimbată atât în cadrul negocierilor, cât și în declarațiile publice.

„În politică, credibilitatea se construiește prin respectarea cuvântului dat. Poziția PNL și a președintelui partidului, Ilie Bolojan, a fost aceeași în discuțiile cu partenerii, în consultările oficiale și în declarațiile publice. Și rămâne aceeași”, au transmis reprezentanții partidului.

Liberalii susțin că nu și-au modificat poziția în funcție de evoluția negocierilor.

„Ne respectăm angajamentele asumate și spunem public exact ceea ce susținem și în cadrul negocierilor. Nu schimbăm regulile jocului în funcție de conjunctură și nu rescriem ceea ce am spus. România are nevoie de seriozitate, responsabilitate și parteneri care își onorează angajamentele”, se mai arată în mesajul PNL.

PSD acuză un blocaj politic

Replica PNL vine după ce PSD a criticat anunțul făcut de PNL, USR și UDMR privind susținerea unui premier comun, fără existența unei majorități parlamentare. Social-democrații susțin că această decizie riscă să prelungească blocajul politic și să afecteze stabilitatea economică și socială a țării, notează stiripesurse.ro.

Potrivit PSD, formațiunea a susținut mai multe variante pentru formarea unui Guvern, inclusiv refacerea coaliției pro-occidentale fără Ilie Bolojan, desemnarea unui alt premier și asumarea funcției de prim-ministru de către PSD, împreună cu semnarea unui acord politic cu partidele de dreapta.

„Toate aceste schimbări de opinie ale PNL-USR-UDMR demonstrează existența unui scenariu premeditat al acestora de a menține România în criză politică”, au transmis reprezentanții PSD.

Schimbul de replici dintre cele două partide are loc în contextul negocierilor pentru formarea noului Executiv, care continuă după consultările dintre partidele parlamentare și președintele României.

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