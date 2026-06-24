Prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal, Dan Motreanu: „PNL NU va mai guverna alături de PSD”

Prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal, Dan Motreanu, a spus că PNL își va respecta promisiunea de a nu mai guverna alături de PSD.

Prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal, Dan Motreanu: „PNL nu va mai guverna alături de PSD”. Fotografie realizată în 29 august 2024. | Foto: DepositPhotos.com

Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu a declarat, marți, 23 iunie 2026, că partidul său i-a prezentat președintelui Nicușor Dan soluția propusă pentru deblocarea „crizei politice generate de PSD”, menționând că în acest fel se poate încheia criza politică și liberalii își vor respecta promisiunea de a nu mai guverna alături de social-democrați.

Prim-vicepreședintele liberalilor, Dan Motreanu: „PNL își va respecta promisiunea de a nu mai guverna alături de PSD”

„Există două variante care pot fi luate în calcul: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. În cazul în care PSD se angajează să realizeze aceste reforme, putem vota un guvern minoritar PSD, dar PNL va rămâne în opoziție. Dacă PSD nu vrea să își asume răspunderea guvernării, PNL va forma un guvern minoritar alături de USR și UDMR, având ca obiectiv îndeplinirea angajamentelor menționate. În acest fel, putem încheia criza politică generată de PSD. PNL își va respecta promisiunea de a nu mai guverna alături de PSD”, a scris Dan Motreanu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, partidele care semnează un acord acord trebuie să se angajeze să nu depună moțiuni de cenzură împotriva guvernului până la sfârșitul anului și viitorul executiv trebuie să poată lucra și să pregătească bugetul pentru anul 2027.

„PNL i-a prezentat președintelui Nicușor Dan soluția propusă pentru deblocarea crizei politice generate de PSD. Partidul Național Liberal propune învestirea unui guvern minoritar pe baza unui Acord pentru România, valabil până la sfârșitul anului. Este vorba despre angajamentul oricărui guvern de a continua măsurile pentru reducerea deficitului bugetar. Un alt aspect important îl reprezintă angajarea răspunderii în Parlament pentru toate proiectele care vizează reforme din PNRR, imediat după instalarea noului executiv”, a precizat Motreanu.

Președintele Nicușor Dan a avut marți noi consultări cu partidele și formațiunile parlamentare, pentru desemnarea unui premier, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea nu a întrunit voturile necesare în Parlament pentru a fi învestit.

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Foto: DepositPhotos.com

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