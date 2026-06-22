Ovidiu Cîmpean: „Eu cred că Guvernul Veștea NU trece”. Deputatul clujean a votat împotriva a doi miniștri propuși.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a anunțat că a acordat aviz negativ pentru doi dintre miniștrii propuși în Cabinetul Veștea și susține că actuala formulă guvernamentală nu oferă garanțiile necesare pentru stabilitate și performanță.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a anunțat că a acordat aviz negativ pentru doi dintre miniștrii propuși în Cabinetul Veștea și susține că actuala formulă guvernamentală nu oferă garanțiile necesare pentru stabilitate și performanță. | Foto: Facebook Ovidiu Cîmpean

Ovidiu Cîmpean a transmis, luni, într-o postare publicată pe rețelele sociale, că a votat împotriva lui Florin Zaharia, propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și a Monicăi Anisie, propusă pentru Ministerul Educației și Cercetării.

„Astăzi, la audierile din comisii, am dat aviz negativ pentru Florin Zaharia la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și pentru Monica Anisie la Ministerul Educației și Cercetării”, a scris deputatul.

Ovidiu Cîmpean: „A fost un vot împotriva improvizației”

Parlamentarul susține că decizia sa nu a fost una politică, ci una legată de competența și credibilitatea viitorului Executiv.

„A fost un vot împotriva improvizației. România are nevoie de un guvern pro-european stabil, cu o susținere transparentă, asumată și cu oameni care pot livra. Această formulă nu oferă aceste garanții”, a transmis Ovidiu Cîmpean.

Deputatul a criticat și actuala construcție guvernamentală, pe care a descris-o drept o formulă incapabilă să răspundă provocărilor actuale.

„Un guvern marionetă nu poate aduce nimic bun pentru România”, a adăugat acesta.

Pronostic înaintea votului din Parlament

În mesajul publicat înaintea ședinței de învestire, Ovidiu Cîmpean și-a exprimat convingerea că Executivul propus de Adrian Veștea nu va reuși să obțină susținerea necesară în Parlament.

„PS: Eu cred că Guvernul Veștea NU trece!”, a concluzionat deputatul.

Declarația vine cu puțin timp înaintea votului decisiv din plenul reunit al Parlamentului, unde Guvernul Veștea are nevoie de minimum 233 de voturi pentru a fi învestit.

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