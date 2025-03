PNL Cluj susține candidatura lui Crin Antonescu și avertizează asupra pericolului suveranismului: „E important ca alegătorii să conștientizeze pericolul”

Reprezentanții PNL Cluj au explicat duminică, în cadrul unei conferințe de presă de ce este importantă candidatura lui Crin Antonescu la prezidențiale, și totodată, au subliniat importanța scrutinului din luna mai.

Reprezentanții PNL Cluj au explicat duminică, 9 martie, în cadrul unei conferințe de presă de ce este importantă candidatura lui Crin Antonescu la prezidențiale, și totodată, au subliniat importanța scrutinului din luna mai.

Liderul PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune că Antonescu întrunește toate calitățile pentru a fi președinte al României. „Mulțumesc celor peste 35.000 de clujeni care au semnat pentru candidatura lui Crin Antonescu (la prezidențiale – n.red), care au fost adunate doar de PNL, le mulțumim pentru acest mesaj pe care l-am primit din partea lor. Domnul Crin Antonescu are o susținere consistentă aici, la Cluj.

Este persoana care are capacitatea de a reprezenta interesele României din funcția de președinte. Este poate cel mai important moment la care asistăm de după 1989 încoace, cu siguranță, dar și de după Al Doilea Război Mondial, lumea se confruntă cu cea mai complicată și mai complexă situație generată de diversele provocări de la nivel mondial, fie că vorbim de războiul din Ucraina, fie că discutăm de SUA, respectând toți partenerii.

România are nevoie de stabilitate, și de un președinte care să îi reprezinte interesele pentru următorii ani.

Ceea ce se va întâmpla la aceste alegeri prezidențiale, cu siguranță va avea un impact major pe următoarele decenii ale României, și creionăm astăzi parcursul european al României”, a declarat Daniel Buda, la o conferință de presă.

Daniel Buda, mesaj pentru susținătorii lui Călin Georgescu

Daniel Buda a transmis și un mesaj pentru susținătorii lui Georgescu, adepții curentului suveranist, legat de apartenența la UE.

„Multă lume nu conștientizează pericolul reprezentat de Călin Georgescu, care a spus clar că va face referendum pentru ieșirea României din UE și din NATO, precizând că nu avem nevoie nici de NATO nici de UE.

A mai spus că nu mai dorește fonduri europene, pentru că el are o legătură cu Dumnezeu și România nu are nevoie de fonduri europene. Ce ar fi însemnat România fără fonduri europene?

E important ca alegătorii să conștientizeze pericolul suveranismului. Alegerea unui președinte cu derapaje consistente legate de ceea ce înseamnă integritatea națională, cu legături cu Rusia și care vrea să izoleze România, va avea efecte grave.

Dacă avem președinte care neagă valorile UE, e clar că UE nu va mai permite trimiterea de bani în România, după cum Ungaria a pierdut 20 de miliarde de euro din cauza derapajelor lui Viktor Orban. Călin Georgescu pune sub semnul întrebării partidele politice, astfel că ne duce într-o zonă de dictatură, ceea ce va duce la pierderea fondurilor europene”, a spus Buda.

„Vom pierde fonduri europene”

Potrivit lui Daniel Buda, un popor cu președinte apropiat de Rusia nu va mai avea aceeași trecere la nivel internațional și la nivelul Uniunii Europene.

„Vom pierde fonduri europene, să nu uităm că România a primit până acum 100 de miliarde de euro, vom pierde libertatea de mișcare”, a explicat Daniel Buda.

Acesta a subliniat, referindu-se la susținătorii curentului suveranist, să nu creadă că dacă va ieși Georgescu președinte, se vor mai putea deplasa în Europa fără vize, fiindcă vor pierde această libertate de mișcare, nu vor avea libertatea de a învăța în UE și nici nu vor mai beneficia de fonduri europene.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat la rândul său că județul Cluj a atras foarte mulți bani europeni după 2007 pentru dezvoltare.

„Consiliul Județean Cluj a atras doar în ultimul an un miliard de euro din fonduri europene. Cât au contat banii europeni? Fără ei, ar fi durat 20 de ani să asfaltăm 1000 de km de drumuri, 30 de ani pentru construirea unui spital de copii, poate 20 de ani să facem o școală. Din perspectiva fondurilor europene este esențial să rămânem parte a UE, parte a acestui club, să beneficiem de avantaje. Dacă cineva spune că România nu mai are nevoie de bani europeni și nu mai trebuie să facă parte din UE, o astfel de persoană este un pericol pentru democrația din România”, a adăugat Alin Tișe.

Pericolul ieșirii din NATO

Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a referit la pericolul ieșirii din NATO și a acuzat ipocrizia partidelor extremiste.

„Am avut la Senat două legi ale apărării, dintre care una se referea la posibilitatea de a doborî dronele străine care intră pe teritoriul României și una se referea la întărirea capacității MApN de a colabora cu structuri NATO. În ambele cazuri, partidele extremiste au votat împotrivă”, a precizat Mircea Abrudean.

Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, a precizat și el că la nivelul bugetului municipiului Cluj-Napoca pe acest an 55% este reprezentat de fonduri europene.

„Ce s-ar întâmpla dacă cele 550 de milioane de euro nu ar mai fi cuprinși în buget. Avem foarte multe investiții cu bani europene la Cluj-Napoca”, a mai spus Dan Tarcea.

