„Totul e negociabil”. Lasconi nu exclude să renunțe la candidatură în favoarea lui Bolojan. Mesaj pentru Ciolacu: „Nu va dormi bine”.

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a fost întrebată dacă ar renunţa la candidatura la preşedinţie în favoarea lui Bolojan şi a răspuns că „totul e negociabil”.

Elena Lasconi dă mâna cu Ilie Bolojan. | Foto: Elena Lasconi - Facebook

„Totul e negociabil. Eu l-aş susţine pe domnul Bolojan aşa cum l-am susţinut şi ca premier. Consider că ar fi mai bun ca premier. Şi rămâne de văzut. Nu ştiu, eu aş vrea doar să-i transmit domnului Ciolacu, acum poate că nu o să doarmă prea bine noaptea asta, dar îi comunic să strângă semnături şi pentru domnul Bolojan, pentru că Crin Antonescu o să se tot ducă în jos”, a afirmat Elena Lasconi., scrie Agerpres.

Aceasta a precizat că a vorbit la telefon cu Marcel Ciolacu duminică şi va avea o întâlnire informală cu el joi.

„Nu am aşteptat şi nu aştept de la Marcel Ciolacu absolut nimic, nici măcar un mărţişor, nu am aşteptat telefonul lui, nu îmi plac chestiile astea (...); dacă nu te uiţi la televizor, nu ştii că cineva te caută, deşi toată lumea are numărul meu de telefon. Dar am vorbit cu el ieri şi am stabilit că o să ne întâlnim joi, să discutăm. Nu mi-a spus exact ce să discutăm, dar mie mi-este foarte clar că dacă el îşi doreşte binele României, acum nu ştiu să vă spun dacă îşi doreşte sau nu, pentru că ştie că e pe ultima sută de metri, că va fi în cărţi la PSD doar două luni, după prezidenţiale, oricum, noi avem de gând, USR-ul, să facem moţiune de cenzură şi să dăm jos acest guvern. Nu ştiu exact ce vrea să discute cu mine, dacă îşi doreşte binele României, ar trebui să se gândească, poate, să strângă semnături şi pentru domnul Bolojan, că ar fi o opţiune şi asta”, a spus Lasconi.

Întrebată ce anume i-ar putea oferi Marcel Ciolacu ca să o convingă să renunţe la candidatură, Elena Lasconi a spus că depinde ce se va negocia.

„Depinde de ce vrea să negocieze. O negociere înseamnă tu să propui şi să vezi ce ai de câştigat. Pe mine nu mă interesează ce am eu de câştigat, pe mine mă interesează să aibă de câştigat România şi să fim siguri că ţara asta nu o să fie condusă de descreieraţi sau de vreun reprezentant al izolaţioniştilor, mai ales în contextul geopolitic în care ne aflăm, cu războiul din Ucraina, cu discuţiile care vin de la Casa Albă, cu tot ceea ce se întâmplă în Europa", a subliniat preşedinta USR.

Întrebată dacă ar renunţa la candidatură dacă premierul Marcel Ciolacu ar oferi USR intrarea la guvernare, Lasconi a spus: „Pentru Crin Antonescu, niciodată!”.

„Pentru Bolojan aş putea să iau în considerare, dar eu am declarat că mi-ar plăcea o persoană în care am încredere, pentru că ştiu ce poate, este Maia Sandu. Dacă coaliţia de guvernare ar decide şi ea ar fi de acord, ceea ce nu prea cred, pentru că probabil se gândeşte că ar vulnerabiliza Republica Moldova, dacă coaliţia ar fi de acord să o susţină pe Maia Sandu, eu cu foarte mare drag aş face asta şi aş încerca să-i conving şi pe colegii mei”, a precizat Elena Lasconi.

Despre mandatul cu care merge la discuţiile cu Marcel Ciolacu, Elena Lasconi spune că va fi o discuţie informală, „să vadă ce vrea”.

„Dacă mă întrebaţi de domnul Bolojan, eu consider că ar fi o opţiune mai bună decât Crin Antonescu. Eu nu l-aş vota niciodată pe un om care în ultimii zece ani nu a făcut nimic şi a trăit pe cârca nevestei. Nu aş vota niciodată un om care a fost cunoscut ca şi chiulangiul din Parlament. Şi cred că acum mai mult ca oricând ar trebui ca românii să se uite la caracterul candidaţilor (…). Care sunt faptele care îi recomandă, cunoştinţele pe politică externă, înţelegerea, curajul de a reacţiona atunci când există momente din acestea cum au fost discuţia Zelenski-Trump. Aş vrea să văd cum se poziţionează faţă de Ucraina, dar pe bune, că eu am văzut numai că o dau la întors”, a declarat Elena Lasconi.

În legătură cu reacţiile din USR despre varianta intrării la guvernare în schimbul candidaturii, Lasconi a susţinut că nu s-a discutat foarte mult despre a merge la guvernare, ci mai degrabă despre subiectul „Lasconi-Nicuşor”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: