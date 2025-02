Liberalii clujeni strâng semnături pentru Crin Antonescu. Emil Boc: „Avem o cauză pentru care merită să ne batem. Hai România!” VIDEO

Liberalii clujeni au început strângerea de semnături pentru Crin Antonescu, candidat la alegerile prezindențiale din 4 mai.

Libralii clujeni, în frunte cu Emil Boc și Daniel Buda, au început strângerea de semnături pentru candidatul la prezidențiale Crin Antonescu. Foto: monitorulcj.ro

Strângerea de semnături a început luni în fața sediului partidului, pe Bulevardul Eroilor. Prezent la acțiune, prim vicepreședintele PNL și primarul Clujului Emil Boc a precizat că dacă românii vor avea altă opțiune orientată spre Est, „să nu ne mirăm că vom reveni la ce am avut acum 50 de ani și cu mulți ani în urmă când am fost sub papuc de la răsărit”.

„Clujul dă semnalul mobilizării”

„De aici, din inima Transilvaniei, Clujul dă semnalul mobilizării pentru strângerea de semnături pentru candidatul Crin Antonescu la funcția de președinte al României.

De aici, din inima Transilvaniei, Clujul dă semnalul pentru o Românie europeană, pentru parcursul euroatlantic al acestei țări. Nu mai este loc de gri, este alb sau negru. Toți cei care vor să continuăm lucrurile bune care s-au făcut în această țară și îndreptându-le pe cele care nu funcționează trebuie să fie alături de Crin Antonescu pentru a putea să avem în continuare acces la o viață decentă și la pace.

Dacă Germania a putut și România poate. 80% dintre germani au spus «nu» extremismului. Și România, dacă dorește să aibă același parcurs ca și Germania trebuie să urmeze acest model al Germaniei. Acum nu este momentul de a sta deoparte niciunul dintre noi, politicieni sau oameni simpli. Alegerea crucială pe care o vom aveam în mai ne vizează și ne afectează pe toți. Soarta României nu se decide nici la Washington, nici la Bruxelles, nici la Moscova. Soarta României se decide la București, în egală măsură la Cluj, la Constanța, la Suceava, la Bacău, la Craiova și în toate colțurile țării. De ce spun asta? Dacă românii vor avea o opțiune pro-europeană consistentă, majoră, așa cum au avut-o germanii, pro-europeană și de consolidare a statului de drept, atunci nimeni nu va atinge această țară. Dacă românii vor avea altă opțiune orientată spre Est, vor oferi inclusiv americanilor, șansa să spună «dacă poporul a votat în acea direcție și noi facem concesii Rusiei cu România». Nimeni nu va face o concesie Rusiei cu România dacă România va avea un parcurs european și euroatlantic. Dacă va fi invers, atunci să nu ne mirăm că vom reveni la ce am avut acum 50 de ani și cu mulți ani în urmă când am fost sub papuc de la răsărit”, a precizat Emil Boc.

Boc: România nu trebuie să aleagă între UE și SUA

Edilul Clujului a mai arătat în discursul său că din Uniunea Europeană a venit prosperitatea, iar de la SUA garanțiile de securitate.

„Cum spunea un mare președinte american, acum nu e momentul să ne întrebăm ce face țara noastră pentru noi, e momentul să ne întrebăm fiecare ce facem noi pentru România, ce facem pentru țara noastră. Să stăm echilibrați și să judecăm drept, nu trebuie să alegem între America și Uniunea Europeană, este o greșită înțelegere, România va avea în continuare același parcurs alături de Uniunea Europeană și de Statele Unite ale Americii. De la UE ne-a venit prosperitatea, am contribuit cu 30 de miliarde de euro, am primit 100 de miliarde de euro, dacă nu și mai bine. De la America ne-a venit și ne parvine cea mai importantă garanție de securitate pe care am avut-o în întreaga noastră istorie. România nu poate să aleagă între cele două, împreună trebuie să meargă. Sunt convins că va fi găsită calea comună între aliați pentru a fi conservată democrația. Orice dispută între aliați va avea un singur câștigător, Rusia. Asta sunt convins că nu ne dorim niciunul dintre noi. Dragi colegi, avem o cauză pentru care merită să ne batem, avem un candidat care cu adevărat poate reprezenta România și menține parcursul corectând ceea ce nu funcționează, haideți la treabă. Hai România”, a mai spus prim vicepreședintele PNL.

Daniel Buda: Georgescu este un produs al sistemului dinainte de 1989

La rândul său, președintele PNL Cluj Daniel Buda i-a îndemnat pe români să fie atenți la ce votează și să voteze cu mintea.

„Astăzi demarăm acțiunea de strângere a semnăturilor pentru candidatul la alegerile prezidențiale Crin Antonescu, candidatul Partidului Național Liberal, susținut de PSD și de UDMR. Știm foarte bine că România a trecut prin niște momente extrem de complicate și dificile legat de ceea ce a însemnat necesitatea anulării alegerilor prezidențiale și fac precizarea că această anulare a alegerilor prezidențiale a fost făcută de instituțiile statului în mod absolut democratic pe baza informațiilor pe care le-a avut la momentul respectiv, date fiind interferențele Rusiei, pe de-o parte, interferențe care au fost constatate inclusiv de către serviciile de intelligence din Frața. Spun acest lucru pentru că se discută foarte mult legat de motivele anulării alegerilor. Să fie foarte clar, aceste alegeri au fost în mod legal anulate. Acum avem în față o bătălie electorală, un candidat, singurul candidat pro-european. Crin Antonescu este persoana care poate să garanteze păstrarea parcursului european al României și în același timp garanția faptului că vom rămâne membri în Alianța NATO, alianță care ne va permite șă ne bucurăm de pace și de stabilitate.

Crin Antonescu are capacitatea și are experiența necesară să reprezinte interesele României cât mai departe și să ne garanteze nouă acest parcurs european. Niciun alt candidat care astăzi se află pe acest parcurs al alegerilor prezidențiale nu poate să facă acest lucru, cu atât mai puțin Călin Georgescu care vine și se erijează într-un reprezentat al unui curent suveranist. România nu poate să aibă un parcurs care să fie influențat în mod covârșitor de ceea ce înseamnă acest curent suveranist, de izolare la nivelul UE. Algerile din Germania au demonstrat că naționaliștii, suveraniștii, cei care își doresc o izolare pe scena politică internațională nu au ce căuta pe scena politică europeană. Și România va înțelege că, astăzi, Crin Antonescu este omul care poate garanta stabilitatea. Călin Georgescu este un produs al sistemului dinainte de 1989, știm foarte bine ce a făcut domnia sa înainte de 1989. Nu putem accepta să ne întoarcem în perioada legionară, să se facă liste de oameni care să fie anchetați, să avem parte de amenințări la adresa judecătorilor Curții Constituționale sau la adresa altor șefi de instituții. Fac un apel la români să fie atenți la ce votează pentru că nu discutăm doar de alegerea unui președinte al României, discutăm de ceea ce înseamnă menținerea parcursului european al României pentru multă vreme de acum înainte pentru 50, 100 de ani. Este important să votăm cu mintea la aceste alegeri”, a spus Buda.

Alianța PSD-PNL-UDMR care îl susține pe Crin Antonescu

Biroul Electoral Central (BEC) a admis, sâmbătă, protocolul privind constituirea „Alianţei Electorale România Înainte”, semnat de PSD, PNL şi UDMR.

PSD, PNL şi UDMR au semnat protocolul pentru constituirea alianţei electorale „România Înainte”, în vederea susţinerii candidatului unic la preşedinţie, Crin Antonescu. Cele trei partide au anunţat că încep strângerea de semnături pentru candidatul comun.

Alianţa este susţinută şi de grupul Minorităţilor Naţionale din Parlamentul României.

