Adrian Papahagi și Daniel Funeriu despre „suveranismul” lui Georgescu: „E un «guru cu zorzoane»”

Filologul și eseistul Adrian Papahagi și fostul ministru al Educației Daniel Funeriu au adus în prim-plan înțelesul autentic al suveranității naționale și pericolele reprezentate de ideologiile populiste care promovează izolaționismul sub masca unui fals „suveranism”.

România, ca stat suveran, a ales în mod democratic să adere la NATO și UE, două organizații care i-au oferit securitate, stabilitate și o cale spre prosperitate economică.

Această decizie, validată prin vot popular, a fost un act de suveranitate autentică, prin care țara noastră a hotărât să-și protejeze cetățenii și să se alinieze valorilor occidentale. În schimb, ideologia izolaționistă promovată de falsul „suveranism” nu face decât să vulnerabilizeze România, slăbindu-i poziția în fața unor puteri externe ostile, precum Rusia.

„«Suveranismul» pe placul lui Georgescu și AUR e cel mai mare dușman al suveranității României”

Filologul și eseistul Adrian Papahagi argumentează că suveranitatea reală înseamnă să decizi liber în ce alianțe și parteneriate te implici, să beneficiezi de securitate colectivă și acces la resurse economice, nu să te izolezi de lumea civilizată, punând astfel în pericol viitorul națiunii. Într-un articol profund, acesta demontează miturile „suveranismului” populist și subliniază cât de importantă este rămânerea României pe drumul occidental. Națiunea noastră suverană a decis să adere la NATO și UE. Altă națiune suverană, Ucraina, e împiedicată de un imperiu agresiv să adere la NATO și UE.

„În NATO și UE, națiunea noastră suverană și-a găsit protecția împotriva agresorilor mai puternici. Altă națiune suverană, Ucraina, nu beneficiază de această protecție și azi se luptă cu preț de sânge ca să-și apere teritoriul suveran încălcat samavolnic.

Națiunea noastră suverană, condusă de aleșii ei, după propria ei constituție, a ales suveran (am votat toți prin referendum) să adere la o confederație (UE) care ne oferă o piață unică și un spațiu de liberă circulație. Frontiere tot avem, dar cetățenii noștri și mărfurile noastre le trec fără controale. Serbia, alt stat suveran din zonă, nu beneficiază de aceste lucruri, și azi e mai săracă decât România (deși era mai bogată în 1990).

Națiunea noastră suverană alege suveran eurodeputați români, care apoi votează, alături de eurodeputați ai altor națiuni suverane, o Comisie europeană, care gestionează 1% (atât, nu mai mult) din bugetul națiunilor care compun UE. O parte din banii care provin de la țări bogate (de pildă, Germania contribuie 45 miliarde €) ajută la dezvoltarea unor țări mai puțin bogate, ca România (care contribuie doar 3,6 de miliarde €). Națiunea suverană a Serbiei nu primește nimic de la UE, fiindcă nu și-a folosit suveranitatea ca să adere la UE, ci ca să încerce să domine toate națiunile fostei Iugoslavii. Ea își folosește azi suveranitatea ca să facă jocurile Rusiei, ceea ce nu-i aduce absolut niciun folos.

Suveranitate nu înseamnă să ne izolăm de lumea civilizată, ca proștii, ca să facem cozi la vize, să murim de foame și să ne poată invada rușii când au ei chef!

Suveranitate înseamnă să decidem noi, nu rușii, în ce alianțe și confederații intrăm, ce acorduri internaționale semnăm, cu cine ne aliem.

«Suveranismul» pe placul lui Georgescu și AUR, deci al lui Putin, e cel mai mare dușman al suveranității României”, a declarat Adrian Papahagi.

Funeriu: „Sunt suveranist. Georgescu e un «guru cu zorzoane»”

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației și candidat independent la Președinție, a declarat la B1 TV că se consideră un suveranist, diferit însă de Călin Georgescu, pe care l-a catalogat un „guru cu zorzoane”.

„Absolut, și vă spun și de ce: al 5-lea cuvânt din Constituția României este cuvântul «suveranitate». Articolul 2 al Constituției vorbește despre suveranitatea poporului exercitată prin vot. Când am jurat credință țării, atunci când am preluat funcția de ministru, am jurat să apăr suveranitatea țării. Președintele României jură să apere suveranitatea țării. A fi suveranist este o obligație constituțională, și când văd că, iată, acum avem această mare discuție despre suveranism... Or președintele României este obligat prin Constituție să apere suveranitatea țării. Din nou vedem amatorismul contra-candidaților lui Georgescu pe care eu îl numesc «guru cu zorzoane» și nimic altceva, pentru că iată, vorbește de suveranism când de fapt a fi suveranist este o obligație constituțională!

Profit de această intervenție să mai fac un anunț: eu o să semnez pentru toți cei care își arată disponibilitatea de a candida la alegerile prezidențiale, pentru ca simbolic vreau să dovedesc că vreau să îi înving pe toți prin vot popular. Eu sunt absolut convins că atunci când prezentăm soluții mai bune decât ceilalți, oamenii au discernământul să vadă acest lucru, oamenii au discernământul să vadă ce ai făcut, frate, în viața publică? Eu am fost 5 ani în viața publică și pentru fiecare zi din viața publică pot să arăt ce am făcut. Ăsta cred că este un lucru esențial: să recredibilizăm alegerile prezidențiale și să recredibilizăm funcția de președinte oferindu-i legitimitatea prin vot”, a transmis Daniel Funeriu.

