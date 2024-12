Liderii PNL Cluj, mesaj la ieșirea de la urne: „Votaţi pentru calea europeană”

Liderii PNL Cluj au votat duminică, 1 decembrie, la alegerile parlamentare 2024.

Liderii PNL Cluj, la ieşirea de la urne | Foto: PNL Cluj - Facebook

Mircea Abrudean, secretarul general al Guvernului, a votat duminică, 1 decembrie, pentru o Românie sigură.

Mircea Abrudean, secretarul general al Guvernului | Foto: PNL Cluj - Facebook

„La mulţi ani, România. Am votat pentru o Românie sigură, pentru stabilitatea României, pentru viitorul copilului meu, pentru partidul care a dezvoltat România de-a lungul istoriei și partidul care a dezvoltat județul Cluj în ultimii 20 de ani. Am votat pentru o echipa de oameni competenți care s-au validat profesional și pentru viitorul european și pentru parcursul euroatlantic”, a precizat Mircea Abrudean.

Europarlamentarul Daniel Buda, preşedintele PNL Cluj, a declarat că a votat duminică, 1 decembrie, cu singurul partid care poate să garanteze parcursul european al României.

Europarlamentarul Daniel Buda, preşedintele PNL Cluj | Foto: Daniel Buda - Facebook

„Astăzi (n.red. 1 decembrie 2024) avem o zi cu dublă semnificație: Ziua Națională a României, dar în același timp este ziua în care ne stabilim parcursul european și calea pe care România o va urma. Am votat astăzi (n.red. 1 decembrie 2024) cu singurul partid care poate să garanteze menținerea parcursului european al României, care poate să ne garanteze mai departe pacea, libertatea și stabilitatea. Pe de altă parte, am votat pentru partidul ce poate garanta prosperitatea mediului economic și de afaceri, partidul care se bate pentru cota unică de impozitare, pentru taxe mai puține. Am votat pentru partidul care va fi un partener cinstit și corect, pentru o echipă de parlamentari în care vor fi partenerii a celor care astăzi conduc administrațiile publice locale, fie că vorbim de Primăria municipiului Cluj-Napoca, de Consiliul Județean Cluj, sau cei peste 55 de primari pe care îi avem în județul Cluj, și oameni care vor garanta mai departe continuarea proiectelor, pentru că ne dorim să facem tot ceea ce este necesar ca românii să aibă o viață mai bună, aici, în România, și nu în altă parte. Vă îndemn pe toți să veniți la vot și să votați pentru calea europeană! La mulți ani, România! La mulți, români!”, a fost mesajul transmis de liderul PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda la ieșirea de la urne.

