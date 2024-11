O Românie care te respectă, un stat pentru români. USR, un partid în slujba oamenilor. (P)

Uniunea Salvați România (USR) și-a lansat oficial programul pentru alegerile prezidențiale și parlamentare, un program centrat pe reforma statului și pe modul în care acesta se raportează la cetățenii săi. USR propune un parteneriat real între stat și cetățean, în care acesta din urmă să nu mai fie privit doar ca sursă de taxe.

Taxe mai mici, o viață mai bună pentru români

România are cea mai mare taxare a salariului minim din Uniunea Europeană și cel mai mare grad de sărăcie. Prioritatea USR este reducerea taxării muncii. Fiecare român va rămâne cu 500 de lei în plus. Munca cinstită va fi încurajată, tinerii vor rămâne cu 1.000 de lei în plus la salariu, iar mamele vor primi câte 500 de lei pentru fiecare copil.

Viorel Băltărețu, candidat USR Cluj la Camera Deputaților: „Mediul privat trebuie să fie un partener al statului, nu sursă de bani pentru cheltuieli aberante ale guvernanților”.

USR sprijină antreprenorii pentru că doar așa putem crește economia și putem crea locuri de muncă. E nevoie de un mediu fiscal mai prietenos cu micii întreprinzători și de eliminarea birocrației prin digitalizare.

„Digitalizarea administrației publice înseamnă că știm în fiecare moment unde se duc banii noștri” - Ciprian Rus, candidat USR Cluj la Senat.

USR transparentizează cheltuielile statului, astfel că toate informațiile vor fi la vedere. În plus, fiecare român va putea accesa toate serviciile publice online, fără să stea la cozi interminabile.

Un stat fără hoție

Vom opri dezmățul pe bani publici, prin eliminarea pensiilor speciale, tăierea subvențiilor pentru partide, restructurarea companiilor de stat și eliminarea practicii bugetarilor de lux și a sporurilor care sfidează orice bun simț.

Oana Murariu, președinte USR Cluj, candidat la Camera Deputaților: „Lupta împotriva corupției va continua atâta timp cât unii nu vor înțelege că dacă furi, trebuie să plătești”.

Programul USR propune ca faptele de coruție să nu mai fie prescrise, iar banii și bunurile care nu pot fi justificate să fie confiscate mai ușor.

Ciprian Rigman, candidat USR Cluj la Camera Deputaților: „Sănătate și Educație pentru toți, nu doar pentru unii”

În Sănătate, programul USR prevede o gestionarea mai eficientă a spitalelor, prin transferul acestora la autoritățile locale și introducerea unui sistem similar pilonului II de pensii. Românii vor avea servicii medicale de calitate, atât la stat, cât și la privat. Profesorii vor fi mai bine plătiți, iar sistemul de educație va pune accent pe dezvoltarea competențelor elevilor și simplificarea curriculei școlare.

Echipa USR Cluj vine în fața clujenilor cu profesioniști în domenii cheie, fără probleme de integritate și cu pasiunea și dorința de a face lucrurile așa cum trebuie în parlament. Pentru un Cluj puternic.

