Deputatul liberal clujean Radu Moisin: „PNL denunță campania de manipulare a opiniei publice realizată de USR”

Radu Moisin, deputat de PNL, a declarat că Partidul Național Liberal denunță campania de manipulare a opiniei publice realizată de Uniunea Salvația România.

Radu Moisin, deputat de PNL | Foto: Oana Doroșenco – monitorulcj.ro

„Partidul Național Liberal denunță campania de manipulare a opiniei publice întreprinsă de către cei de la USR, prin lansarea în spațiul public a unor sondaje absolut mincinoase și ridicole. Tentativele de manipulare a opiniei publice nu au început luna aceasta, ci au început din luna august, în perspectiva alegerilor prezidențiale. Prin aceste sondaje încearcă să inducă ideea că principalul candidat de dreapta la alegerile prezidențiale, domnul Nicolae Ciucă, ar avea un scor mic și că doamna Lasconi ar avea un scor foarte mare”, a declarat Radu Moisin, într-o conferință de presă, miercuri, 16 octombrie.

Potrivit deputatului PNL, Radu Moisin, candidata USR la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, nu obține un procent mai mare de 12% în sondajele de opinie cu intențiile la vot ale românilor, în afară de cel comandat de partidul Uniunea Salvați România.

„Din punct de vedere științific ceea ce cei de la USR lansează în spațiul public este imposibil de susținut, pentru că toate celelalte sondaje de opinie, în afară de cele prezentate de USR, creditează candidatul PNL pe domnul Nicole Ciucă cu cel puțin 17% din intențiile de vot pentru primul tur al alegerilor prezidențiale și sunt chiar și sondaje care îl dau peste 20%. Există cel puțin 10 sondaje care sunt realizate de mai multe case de sondare a opiniei publice. Unul dintre ele este Avangarde Insomar. Sondajul îl creditează pe Nicolae Ciucă cu 18% din intențiile de vot pentru primul tur al alegerilor prezidențiale. Alt sondaj de opinie CURS iunie-iulie 2024 arată că domnul Nicolae Ciucă are 20% și doamna Lasconi 9%. Alt sondaj CURS din luna iulie din acest an arată că Nicolae Ciucă are 19% și Elena Lasconi, 11%, iar în altul din luna august, Nicolae Ciucă are 19% și doamna Lasconi, 11%. În sondajul de luna trecută al CURS, domnul Nicolae Ciucă are 19% și doamna Lasconi, 12%. Elena Lasconi nu obține mai mult de 12% în niciun sondaj de opinie, indiferent de cine l-a comandat. Singurul sondaj în care Elena Lasconi apare cu mai mult de 12% este făcut de propriul partid. În ceea ce îl privește pe Nicolae Ciucă, cel mai puțin are 17% în toate sondajele de opinie. Doamna Lasconi încearcă, prin acțiunea de manipulare, să inducă ideea că ar fi un candidat de dreapta cu șanse pentru primul tur pentru alegerile prezidențiale, dar este fals acest lucru”, a precizat Radu Moisin.

„Orice vot pentru Elena Lasconi merge indirect pentru PSD”

Radu Moisin a declarat că orice vot dat pentru Elena Lasconi merge indirect pentru PSD.

„Orice vot dat pentru Elena Lasconi, este un vot dat indirect pentru PSD. PSD-ul are trei candidați la alegerile prezidențiale, pe președintele PSD, prim-ministrul, Marcel Ciolacu, pe fostul președinte al PSD, Mircea Geoană și pe aliatul lor din parlament și din campania electorală, George Simion, din partea AUR, dar de fapt omul care îi ajută pe cei de la PSD. Singurul candidat de dreapta cu șanse să intre în turul al doilea al alegerilor prezidențiale este Nicolae Ciucă, președintele PNL, care merită susținerea și încrederea alegătorilor de dreapta sau de centru dreapta. Sunt convins că acești alegători nu își doresc un tur doi al alegerilor prezidențiale între PSD și PSD. Denunțăm vehement aceste tentative de manipulare a opiniei publice”, a mai declarat Radu Moisin.

„Clujenii să nu se lase manipulați de USR”

Radu Moisin i-a îndemnat pe clujeni să nu se lase manipulați de USR.

„Pe lângă argumentele din sondajele publice trebuie să ne reamintim că în luna iunie, la alegerile locale, PNL, la nivel național a luat peste 2.178.000 de voturi la Consiliul Județean, ceea ce a reprezentat un procent de 27,63%. Este imposibil, fără precedent în istoria politicii mondiale, ca un partid care are aceste procente, peste doar câteva luni de zile să ia de 4 ori mai puțin. Matematic nu s-a întâmplat nicăieri în lume și cu siguranță nu se va întâmpla nici în România. Scorul domnului Ciucă din primul tur al alegerilor prezidențiale va fi sensibil apropiat de cel al PNL pentru alegerile din luna iunie, asta înseamnă peste 20% cu posibilitatea de a se ajunge la 27%. Clujenii să nu se lase manipulați de tentativele repetate ale USR de a se salva de la situația dezastruoasă în care se află. Singura lor armă a rămas manipularea opiniei publice”, a mai declarat Radu Moisin, în conferința de presă.

