Fraude electorale în Cluj? Biroul Electoral Județean: „În Negreni, primarul în exercițiu filma în secția de votare”.

Pe parcursul procesului electoral desfășurat pentru alegerile locale și europarlamentare 2024, în județul Cluj au fost înregistrate câteva sesizări „la limita legalității”.

Potrivit informațiilor oficiale furnizate de Biroul Electoral Județean Cluj, pe parcursul zilei au fost înregistrate câteva sesizări „la limita legalității”, însă acestea au fost remediate.

În Negreni, primarul filma desfășurarea procesului electoral

După cum a arătat BEJ Cluj pentru monitorulcj.ro, o sesizare a vizat desfășurarea procesului electoral în Negreni, unde primarul în exercițiu filma în secția de votare.

„Deocamdată BEJ a înregistrat o sesizare la Negreni, sesizare venită în scris. Legat de alte semnalări din județ nu au fost înregistrate cazuri.

Pe parcursul zilei au fost înregistrate câteva sesizări la nivel de județ, dar am luat legătura cu secțiile de votare și am solicitat remedierea problemelor.

De exemplu, la Negreni, primarul în exercițiu asista la procesul electoral din secția de votare, dar și filma. Avea dreptul să participe și să asiste, dar nu să și filmeze. Am fost sesizați, am luat legătura cu președinta de secție și am cerut să remedieze. Între timp, de altfel, primarul în exercițiu plecase de acolo.

Cam de acest gen au fost sesizările, oarecum la limita legalității, ca să spun așa. Au dreptul să stea în secție, să observe, dar fără să influențeze. Prin simpla prezență, de la un anumit moment deja, se influențează, dar legea e destul de clară aici”, a declarat pentru monitorulcj.ro președintele BEJ Cluj, Ioan Gaga.

PSD Cluj a semnalat, duminică seara, câteva posibile perturbări ale dreptului la vot în câteva localități din județul Cluj, însă potrivit Biroului Electoral Județean (BEJ) Cluj informațiile nu se confirmă, astfel încât sesizările în cauză nu au fost înregistrate oficial.

Până la ora 18.00, în județul Cluj au votat 40.91% dintre clujenii cu drept de vot la alegerile europarlamentare și 38.01% la alegerile locale 2024.

