Alexandru Cordoș, candidat PSD la președinția Consiliului Județean Cluj: „Am votat pentru schimbare, pentru o administrație dedicată oamenilor!”

Alexandru Cordoș, candidatul PSD Cluj la președinția Consiliului Județean Cluj a votat, duminică, pentru o „administrație pentru oameni”.

Alexandru Cordoș, candidat PSD la președinția Consiliului Județean Cluj: „Am votat pentru o administrație pentru oameni”|Foto: monitorulcj.ro

Alexandru Cordoș (PSD Cluj) a votat pentru o administrație deschisă și a susținut că județul Cluj are nevoie de o schimbare.

„Astăzi am votat pentru o administrație deschisă, pentru o administrație pentru oameni. Am votat pentru schimbare! Județul Cluj are nevoie schimbare, de proiecte deschise oamenilor.

Alexandru Cordoș, candidat PSD la președinția Consiliului Județean Cluj: „Am votat pentru o administrație pentru oameni”|Foto: monitorulcj.ro

Am votat pentru a aduce mai aproape mediul rural de mediul urban. Am votat pentru o construcție deschisă pentru oameni.

De asemenea, am votat pentru o Românie puternică în Europa, pentru o voce puternică în Europa, de aici de la Cluj.

Mulțumesc colegilor mei pentru că sunt alături de mine, sunt candidați pentru Consiliul Local, dar nu numai. Aurelia Cristea, candidat pentru Primăria Municipiului Cluj-Napoca, precum și profesorul Vasile Dîncu, candidatul nostru pentru alegerile europarlamentare.

Această echipă poate să facă diferența și va face toate schimbările necesare, iar tot ceea ce vom face, vom face pentru ca oamenii să se simtă mai bine în județul lor, pentru ca județul Cluj să fie deschis tuturor nevoilor cetățenilor și care au rămas nerezolvate în ultimii ani”, a declarat Alexandru Cordoș (PSD).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: