5 alegeri. Votează oameni buni (P)

La alegerile din 9 iunie vom primi 5 buletine de vot.

Alegem viitorii europarlamentari, consilierii locali, consilierii județeni, primarul Cluj-Napoca și președintele Consiliului județean. Comasarea alegerilor a făcut ca discuțiile să fie majoritar pe teme locale și nu pe teme europene.

Deși mi-au lipsit dezbaterile relevante pentru nivelul european, pentru mine nu a fost atât de dificil să mă adaptez acestei campanii atipice pentru că de 4 ani de zile sunt Consilier Local la Cluj-Napoca și sunt unul dintre cei mai activi consilieri din ultimii 20 de ani. Vă rog să nu mă credeți pe cuvânt, ci să căutați pe Google sau să-mi urmăriți activitatea aici.

Tot cei îmi doresc, la fel ca și voi, este să putem să trăim frumos alături de cei dragi ACASĂ, în România.

- Să ne vedem copiii învățând să fie oameni în școli curate, moderne unde sunt susținuți să fie ce vor ei să fie

- Să avem spitale noi unde mergi cu încredere că te vei trata și nu cu frica că vei pleca cu mai multe probleme decât cu cele cu care ai mers

- Să trăim într-un oraș în care verdele e chiar verde, în care comunitatea e parte a deciziei și nu o bătaie de cap pentru administrație

- Să înțelegem bine și să fim pregătiți pentru oportunitățile și riscurile viitorului, ale internetului și inteligenței artificiale

Am făcut politică plecând de la problemele cetățenilor, am ascultat, am propus politici publice, am convins Consiliul Local să le voteze și Primăria să le implementeze. Am ales să fac opoziție constructivă - chiar și atunci cand a fost greu, dar experiența celor 20 de ani în mediu privat, în diferite roluri de management m-a învățat că doar cu scandal nu ai cum să reușești.

Așa am reușit din opoziție să inițiem proiecte ca:

- Primul centru de tratare a adicțiilor din țară (droguri, jocuri de noroc, alcool, etc)

- Construirea unui centru de paliație

- Repunem pe agenda publică proiectul construirii unei noi maternitati

- Asigurăm confortul cetățenilor pe durata lucrărilor efectuate de administrație prin trasee sigure

- Învățăm administrația că un corp de clădire nu e echivalentul unei școli noi și că investițiile în infrastructura școlară trebuie să fie o prioritate

- Influențăm folosirea de programe IT, moderne, de management, pentru a avea rezultatele planificate și monitorizare în timp real

Acum vreau sa muncesc cu aceeași determinare și în Parlamentul European, vreau să aduc comunitățile locale mai aproape de deciziile europene.

Hai la vot și votează candidații Alianței Dreapta Unită pentru că suntem educați, am dovedit în mediul privat că avem competență și știm ce și cum e de făcut pentru a avea comunități în care să iubim să trăim.

Publicat la comanda Partidului Uniunea Salvați România, CMF: 21240009

