Marcel Ciolacu va cere Secretariatului General al Guvernului detalii privind costurile renovării vilei din Aviatorilor

Prim-ministrul României Marcel Ciolacu a anunțat că va cere Secretariatului General al Guvernului informații cu privire la costurile renovării unei vile RA-APPS în Bulevardul Aviatorilor.

Marcel Ciolacu va cere SGG detalii privind costurile renovării vilei din Aviatorilor. Sursă foto: Facebook/ Marcel Ciolacu

Șeful Executivului a precizat că nu știe dacă imobilul este pregătit pentru președintele României, după ce își va termina mandatul, pentru un alt demnitar sau pentru închiriere.



"În primul rând, nu ştiu dacă cheltuielile sunt de 7 milioane, am aflat şi eu ca şi dumneavoastră din presă aceste sume. Este o vilă a RA-APPS-ului, nu-i nici prima, nici ultima unde se fac investiţii, ele au fost renunţări de la anumite partide politice. Cu certitudine, astăzi, eu, Marcel Ciolacu, nu vă pot răspunde dacă e pregătită pentru preşedinte sau nu sau pentru alţi demnitari, vom vedea. Secretariatul General are în subordine RA-APPS-ul, care face licitaţie şi... depinde câţi metri pătraţi are, că dacă este la peste 10.000 mp nu ştiu cât de gigantică este investiţia. Am avut discuţia şi cu Vila Lac 1 şi v-am spus că din punctul meu de vedere nu este în acest moment o prioritate pentru Guvernul României", a declarat Marcel Ciolacu, scrie Agerpres.ro.



Premierul a subliniat în context că nu poate interzice RA-APPS sau Secretariatului General crearea unui plan de investiţii multianual.



"Acum nici nu pot interzice RA-APPS-ului sau Secretariatului General să nu-şi facă un plan de investiţii multianual. (...) Haideţi să ne vină toată informaţia de la RA-APPS şi de la... Normal că eu o să cer secretarului general toate informaţiile şi sunt ferm convins că veţi avea răspunsurile", a declarat Ciolacu.



Pe de altă parte, el a reamintit că o altă vilă RA-APPS renovată pentru a fi locuită de fostul preşedinte Traian Băsescu a fost, în cele din urmă, închiriată unei ambasade, întrebat dacă investiţia pentru vila din Aviatorilor nu este una opulentă.



"V-am spus foarte clar că nu ştim dacă acea clădire este destinată preşedintelui... Haideţi să nu... Se închiriază...ştiţi foarte bine că altă vilă a mai fost pregătită în trecut pentru preşedintele Băsescu şi a avut cu totul altă destinaţie, s-a închiriat pentru o sumă consistentă, da, către o ambasadă, da", a declarat Ciolacu.



Premierul a făcut precizările, marţi, după evenimentul AmCham CEO Business Forum, la care a participat.

