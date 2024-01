Kelemen Hunor, mesaj politic de la Cluj: „Ar trebui să intrăm la guvernare după alegerile din 2024”. UDMR, sub pragul electoral de intrare în Parlament, în sondaje.

Liderul UDMR Kelemen Hunor crede că formațiunea politică pe care o reprezintă trebuie să intre la guvernare, în urma alegerilor din acest an. Potrivit sondajelor de opinie, Uniunea Democrată Maghiară din România riscă să nu treacă pragul electoral.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, mesaj în şedinţa Consiliului Reprezentanţilor Unionali (CRU) de la Cluj/Foto: rmdsz.ro

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la şedinţa Consiliului Reprezentanţilor Unionali (CRU) desfăşurată la Cluj, că formaţiunea pe care o conduce ar trebui să intre la guvernare după alegerile din acest an, pentru că actualul guvern „nu are viziune, nu are curaj şi nu are bun simţ”.

„După 2024, dacă vom avea succes la aceste alegeri, ar trebui să intrăm la guvernare, trebuie să profităm de oportunitatea de a fi din nou la guvernare, pentru că guvernarea este un instrument prin care putem lupta pentru noi în primul rând, dar şi pentru toţi cetăţenii ţării.

Am dovedit deja că suntem mânaţi de binele poporului la guvernare, avem experienţa, avem curajulşi bunul simţ. Şi avem o viziune clară asupra obiectivelor strategice pe care ţara ar trebui să le urmărească.

Actualul executiv pare să fie lipsit de trei dintre aceste patru lucruri. Nu are viziune, nu are curaj şi nu are bun simţ. Acestea trebuie recuperate la sfârşitul anului. Noi trebuie să fim gata să facem aceste lucruri”, a declarat Kelemen Hunor.

La Cluj-Napoca are loc şedinţa Consiliului Reprezentanţilor Unionali (CRU) al UDMR, în cadrul căruia preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, şi-a prezentat raportul politic şi vor fi prezentate şi adoptate criteriile pe care trebuie să le îndeplinească viitorii candidaţi ai Uniunii pentru alegerile europarlamentare, locale şi parlamentare din anul 2024.

UDMR, situație dezastruoasă în sondaje

Câți români ar vota UDMR la următoarele alegeri parlamentare? Potrivit ultimului sondaj INSCOP, publicat la începutul lui decembrie 2023, PSD și PNL sunt în avantaj, în timp ce UDMR este depășit în intențiile de vot de partidul Dianei Șoșoacă și riscă să nu treacă pragul electoral de 5% pentru a intra în Parlament.

Astfel, PSD ar obţine 30,2% din voturi, PNL - 20,1%, AUR - 19,5%, iar partidul Dianei Şoşoacă, S.O.S., ar trece de pragul de 5% necesar intrării în Parlament, iar UDMR s-ar plasa la limită – 4,9% sub pragul electoral, potrivit datelor sondajului realizat de INSCOP la finalul toamnei trecute și publicate în decembrie 2023.

Intenție vot alegeri parlamentare. Sursa: INSCOP

30,2% dintre români ar vota cu PSD;

20,1% cu PNL;

19,5% cu AUR;

11,9% dintre români ar vota USR;

5,2% ar obţine SOS;

4,9% ar vota pentru UDMR dintre cei care şi-au exprimat o opţiune de vot;

2% dintre români ar vota pentru Pro România;

1,9% dintre cei intervievaţi îşi exprimă opţiunea pentru Partidul Verde;

1,3% pentru PMP;

0,7% pentru PUSL;

0,6% pentru Forţa Dreptei;

0,3% pentru REPER;

1,3% dintre respondenţi îşi exprimă preferinţa pentru alt partid.

UDMR a anunțat ieșirea de la guvernare în iunie 2023, după ce PNL nu a fost de acord ca formațiunea politică, care a renunțat la Ministerul Dezvoltării, să preia ministerele Mediului și Energiei. În Guvernul Ciucă, UDMR a avut trei ministere: Dezvoltarea, Mediul și Sportul.

În vara anului trecut, un grup de parlamentari PNL și PSD au inițiat un proiect de lege de majorare a pragului electoral de la 5% la 7%, situație în care comunitatea maghiară din România risca să nu mai fie reprezentantă în Parlament. Grupul de Inițiativă pentru Pluralism în Transilvania avertiza atunci în privința riscurilor pe care le comportă adoptarea unei asemenea modificări a Legii alegerilor în contextul în care anul 2024 este unul electoral, cu patru rânduri de alegeri. Ulterior, liderul PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat că proiectul de lege va fi retras din Parlament.

Potrivit Recensământului Populației și Locuințelor 2021, doar în județul Cluj locuiesc 78.455 persoane de etnie maghiară, număr care reprezintă 13,4% din populația județului.

