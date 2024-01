Liberal clujean: „Comasarea alegerilor, o idee pertinentă“

Politicienii clujeni au păreri împărțite despre comasarea alegerilor. În timp ce unii reprezentanți ai puterii spun că ideea este „pertinentă”, cei din opoziție subliniază că aceasta este de fapt doar „un scenariu conceput de coaliție din interes pur electoral”.

Liberala Alina Gorghiu a readus, marți, în discuție subiectul comasării alegerilor. În opinia sa, reprezentanţii coaliţiei de guvernare nu au „voie” să „întindă nervii” românilor cu patru tipuri de alegeri în 2024, iar organizarea mai multor rânduri de alegeri presupune costuri ridicate, dar şi faptul că oboseala electoratului ar putea duce la absenteism. Alina Gorghiu speră că în luna februarie să se ia o decizie „înțeleaptă” în privința comasării unor alegeri.



Părerile sunt însă împărțite chiar și între liberali. Deputatul PNL de Cluj Radu Moisin atrage atenția că cetățenii așteaptă de la politicieni soluții pentru problemele lor de zi cu zi și nu calcule privind modul de desfășurare a alegerilor. De altfel, parlamentarul a subliniat, nu o dată, că fiecare rând de alegeri are specificul său și ca atare trebuie să se desfășoare individual.



„În condițiile în care avem greve în sistemul de justiție, așteptarea cetățenilor de la Ministerul Justiției este să facă ceea ce este necesar pentru buna funcționare a sistemului de justitie, care este esențială pentru statul român. Cetățenii cred că așteaptă de la noi soluții pentru problemele lor de zi cu zi și nu calcule privind modul de desfășurare a alegerilor”, a spus Radu Moisin., pentru monitorulcj.ro.

„Susțin ideea comasării”

Deputatul PNL de Cluj Sorin Moldovan consideră că ideea comasării alegerilor este pertinentă și o susține. „Anul acesta avem patru rânduri de alegeri foarte importante pentru cum vor arăta următorii patru ani și poate mai important pentru direcția pe care o va avea țara noastră. Propunerea colegei mele, doamna ministru Gorghiu este una pertinentă fiindcă avem alegeri europarlamentare în iunie dar apoi la sfârșitul anului am putea avea situația ca în fiecare sfârșit de săptămână să chemăm alegătorii la urne. Nu vorbesc despre costurile implicate de alegeri fiindcă vorbim despre un proces foarte important pentru democrație (iar democratia costă, că ne place sau nu), însă preocuparea mea este față de starea de dezinteres pe care o astfel de situație o poate avea asupra electoratului. Îmi doresc să avem o prezență cât mai mare la vot fiindcă, repet, alegerile de anul acesta sunt despre a continua parcursul nostru pro atlantic şi european sau alternativa pe care nu mi-o doresc, aceea de a lăsa țara pe mâna marionetelor lui Vladimir Putin”, a spus Sorin Moldovan.



Praf în ochi

Pe de altă parte, reprezentanții opoziției spun că ideea comasării alegerilor este pur electorală. „Comasarea alegerilor, scenariu propus de coaliția PNLPSD, e din pur interes electoral. Cele două argumente pe care le aduc guvernanții sunt praf în ochi. Primul, motivul că vor să reducă cheltuielile din banii cetățenilor e ridicol. Cine îi mai crede, când aparatul de stat e îmbuibat de lipitori care nu fac nimic, când Ministerul Familiei are zero activitate, dar suge de la cetățeni 363 de milioane de lei doar în acest an? Cum să îi credem că îi doare de banii noștri, când plătim anul acesta 300 milioane de lei pentru cursurile bugetarilor (desfășurate mereu la munte sau la mare, că online nu se poate)? Al doilea motiv, că cetățenii sunt obosiți, e din nou jignitor de mincinos. Într-adevăr, cetățenii sunt obosiți: de inflație, de costurile tot mai ridicate ale vieții, de statul la cozi când toată Europa e digitalizată, de pericolul care îi paște pe șoselele țării, de fenomenul scăpat de sub control al drogurilor, de urmărit politicieni corupți care sunt mituiți cu portbagaje de bani. Da, suntem obosiți și dezgustați. Dar nu îi vom lăsa să ne fure și democrația. USR e pregătit pentru orice scenariu, dar, pentru noi, democrația nu e negociabilă”, a spus deputatul USR de Cluj Viorel Băltărețu.

