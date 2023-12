Deputat liberal clujean, despre comasarea alegerilor: „Fiecare rând de alegeri are specificul său și ca atare trebuie să se desfășoare individual”

Subiectul comasării alegerilor este readus, zilele acestea, în actualitate, de partidele politice aflate la putere.

Se reiau discuțiile despre comasarea alegerilor Foto monitorulcj.ro

PNL vrea comasarea alegerilor locale cu primul tur al prezidenţialelor, care să aibă loc în septembrie, susțin surse liberale. Conform surselor citate, aceasta este o variantă în discuţie, nefiind încă agreată în coaliţia de guvernare.

De altfel, unii social democrații clujeni spun că deși nu s-a discutat nimic în acest sens, în cadrul coaliției, ei sunt pregătiți de orice scenariu al organizării alegerilor. „Preocupările principale ale Partidului Social Democrat se concentrează asupra responsabilităților guvernării și impactului direct asupra vieții cetățenilor. În contextul actual, reiterăm faptul că suntem pregătiți pentru orice scenariu, indiferent de variantele discutate privind organizarea alegerilor.



În ciuda speculațiilor existente cu privire la comasarea alegerilor, subliniez că, până în prezent, acest subiect nu a fost adus în discuție în cadrul Coaliției, iar nicio decizie politică nu a fost formulată în acest sens. Atunci când se va discuta acest lucru în cadrul Coaliției, cu siguranță PSD, în calitate de cel mai mare partid din România își va asuma responsabilitatea de a contribui cu o propunere constructivă, în favoarea cetățenilor și a democrației.

Prioritățile noastre curente includ gestionarea bugetului național, implementarea Legii pensiilor, creșterea salariului minim și protejarea puterii de cumpărare a românilor.

(...) Din punct de vedere personal, pot spune că decizia trebuie luată conform Constituției cu șase luni înainte, prin urmare mai avem timp. Orice variantă trebuie analizată din punct de vedere constituțional ... și nu în ultimul rând poate o comasare a alegerilor generale/parlamentare cu primul tur al alegerilor prezidențiale ar putea fi luat în discuție. Aș mai adăuga faptul că înainte trebuie să fie stabilite datele exacte ale alegerilor și cronologia lor, apoi să analizăm toate aceste variante”, a declarat Alexandru Cordoș, secretar executiv PSD Cluj, pentru monitorulcj.ro.



Pe de altă parte, unii liberali clujeni explică de ce, din punctul lor de vedere, varianta comasării alegerilor nu este neapărat o idee bună. În opinia deputatului PNL de Cluj Radu Moisin, fiecare rând de alegeri are specificul său și ca atare, trebuie să se desfășoare individual.

„Nu am auzit nimic oficial în acest sens, doar articole în presă, prin umare nu pot face speculații sau comentarii. Opinia mea strict personală este că fiecare rând de alegeri are specificul său și trebuie să se deruleze individual”, a spus, scurt, Radu Moisin, pentru monitorulcj.ro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: