Candidatura lui Klaus Iohannis la Consiliul European, un scenariu „puțin probabil”

Demisia lui Charles Michel din fruntea Consiliului European redeschide subiectul unei plecări de la Cotroceni a lui Klaus Iohannis, care ar viza o poziție europeană de vârf. În opinia unor analiști, acesta este un scenariu mai greu de pus în practică.

Klaus Iohannis ar viza o poziție de vârf la nivel european Foto: monitorulcj.ro

Sergiu Mișcoiu, profesor universitar la Facultatea de Studii Europene din cadrul UBB Cluj crede că scenariul unei candidaturi a lui Klaus Iohannis nu este unul imposibil, dar este destul de puțin probabil.

„Scenariul unei candidaturi a președintelui României Klaus Iohannis la funcția de președinte al Consiliului European nu este unul imposibil, însă este unul destul de puțin probabil. Acest lucru, din mai multe motive. În primul rând, pentru că, de obicei, pentru asemenea funcțiie este căutată o personalitate care a fost implicată în funcționarea nemijlocită a instituțiilor europene, că este vorba de Parlamentul European, de Comisia Europeană sau de alte organisme ale UE. Or președintele Klaus Iohannis în ciuda angajamentului să foarte proeuropean nu are o experiență în sânui instituțiilor europene în mod direct și nu a fost nici măcar parlamentar european, nu a avut niciun fel de funcție în legătură cu instituții ale UE. În al doilea rând, fiindcă desemnarea viitorului președinte va depimde de o serie de negocieri politice care se vor realiza între diverse grupuri. Dacă președinția Comisiei Europene va fi menținută de către Ursula von der Leyen sau de către o altă personalitate din cadrul Partidului Popularilor Europeni atunci este puțin probabil ca și funcția de președinte al Consiliului să revină aceleeași familii politice, or Klaus Iohannis este reprezentant al Partidului Național Liberal în acest caz și parte a aceleeași formațiuni politice la nivel european, fiind mai probabilă desemnarea unei personalități care să vină în urma negocierilor fie de la socialiștii democrați europeni fie de la reformatori și liberali Renew, în condițiile în care totdeauna au existat negoceiri legate de echilibrul între ocuparea posturilor în diverse institușții și aceste negocieri au mers la pachet cu cele pentru conducerea Parlamentului European, printre altele. Pentru aceste motive, mi se pare improbabilă o asemenea desemnare, însă cu siguranță, vor exista dinamici în urma alegerilor care ar putea să schimbe anumite raporturi de forță”, a declarat Sergiu Mișcoiu, pentru monitorulcj.ro.

Potrivit unor surse politice, președintele Klaus Iohannis își dorește funcția care va fi lăsată liberă de Charles Michel, informează defapt.ro.

