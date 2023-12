Emil Boc: „E important ca ideile care dau tonul majoritar să fie cele care duc la prosperitate, democrație și pace”

Primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc se declară încrezător „în resursele democrației care va reuși să ducă corabia prosperității mai departe”, în ciuda contextului dificil pe care întreaga Europă îl traversează acum– războaiele și crizele care se suprapun.

Emil Boc se declară încrezător în resursele UE Foto Facebook Emil Boc

Emil Boc a vorbit, la un post de radio local, despre contextul european și despre perspective.



„Trăim vremuri complicate din perspectiva incertitudinilor pe care le avem în față, în sensul că nu știm exact cum se va finaliza anul european electoral 2024, pentru că în 9 iunie vor fi alegeri pentru Parlamentul European de care depinde viitorul UE. De acele alegeri depinde soarta continetului european inclusiv destinul Rpmâniei și al Republicii Moldova în UE.



Rămân încrezător în forțele proeuropene, constructive, care au dat ceea ce este azi Europa, cu acces la prosperitate, libertate, democrație, libertate de mișcare – acea Europă va merge mai departe. Sunt multe curente populiste extremiste, sunt – în multe țări ale UE excese de extremă dreaptă – dar cred că ele pot fi ținute într-o limită acceptabilă, rezonabilă și să fie scoase din arcul de guvernare iar în Parlamentul European să nu depășească un prag critic.

Deci, per ansamblu sunt îngrijorat (n.red de contextul actual), dar punctual am încredere în resursele democrației că va reuși și de această dată să ducă corabia prosperității mai departe. Pentru că este singura cale pe care o putem avea.



(...) În UE fiecare stat își păstrează identitățile, particularitățiile proprii, dar în același timp fiecare vine cu ce are mai bun, cu plusvaloarea pe care o poate adăuga. exact ca la un concert. Dintre toate soluțiile posibile pe care le avem, cele pe care le oferă combinarea dintre dimensiunea națională și cea europeană sunt cele mai bune. Uitați-vă la România, niciodată în întrega ei istorie nu a avut garanțiile de securitate și pace, și acces la prosperitate pe care le are acum”, a declarat primarul municipiului Cluj-Napoca.



Referindu-se la tendințele mai radicale și extremiste ale unor curente europene, el a precizat: “Unanimitatea este arsenalul dictaturilor, nimeni nu poate dori să avem unanimități. Democrația presupune libertatea de exprimare a multor idei în societate, ceea ce e important e ca acelea care dau tonul majoritar să fie cele care duc la prosperitate, democrație și pace. (...) Când ai ieșit din UE, înseamnă drumul spre război, spre tensiuni., înseamnă tăierea accesului la prosperitate, înseamnă limitarea dreptului de circulație, nu vor avea acces (n.red cei care ar ieși din UE) la fonduri euorpene care să modernizeze fiecare colț al țării”.



