Soluții pentru depășirea crizei cerealelor. Europarlamentarul Daniel Buda: „Măsuri ferme pentru sprijinul fermierilor români și moldoveni”

Importurile substanțiale de cereale din Ucraina pune presiune pe sectorul agricol românesc. Europarlamentarul Daniel Buda a reafirmat sprijinul pentru fermierii români și moldoveni, printr-o serie de măsuri concrete.

Europarlamentarul Daniel Buda și Vladimir Bolea, ministrul Agriculturii din Republica Moldova/Foto: Daniel Buda Facebook.com

Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) a vorbit, la Bruxelles, cu partenerii din Republica Moldova, despre prblema generată de criza cerealelor, context în care soluția unei colaborări pentru gestionarea sectorului agricol din regiune poate reprezenta o soluție funcțională în problema afluxul masiv de cereale din Ucraina.

„Front comun pentru agricultura Moldovei și României în lupta cu importurile masive de cereale din Ucraina.

Astăzi, la Bruxelles, m-am întâlnit cu ministrul agriculturii din Republica Moldova, Vladimir Bolea și doamna ambasador a Moldovei pe lângă UE. Întâlnirea a fost dedicată dezbaterii și provocărilor pe care criza exporturilor cerealelor din Ucraina le aduce în prim plan”, a arătat, marți, eurodeputatul clujean Daniel Buda.

Dezvoltarea durabilă a sectorului agricol

Importul de cereale din Ucraina reprezintă o provocare majoră pentru fermierii români, dar și pentru fermierii de dincolo de Prut. În condițiile unei crize a cerealelor, Daniel Buda a susținut necesitatea implementării unor mpsuri ferme de sprijin pentru fermieri, dar și o colaborare în sectorul agricol cu partenerii moldoveni pentru a oferi stabilitate și siguranță.

„Cantitățile imense de cereale exportate din Ucraina afectează grav fermierii noștri și stabilitatea sectorului agricol din regiune. Această presiune amenință nu numai prosperitatea fermierilor noștri, ci și securitatea alimentară a țărilor noastre.

Am avut discuții constructive despre modalitățile în care putem gestiona această criză și a venit momentul să luăm măsuri ferme pentru a sprijini fermierii noștri. În acest context, am exprimat sprijinul nostru pentru fermierii din Moldova și am subliniat necesitatea unei colaborări strânse între sectoarele agricole din România și Moldova.

Europarlamentarul Daniel Buda și Vladimir Bolea, ministrul Agriculturii din Republica Moldova/Foto: Daniel Buda Facebook.com

Suntem convinși că putem dezvolta sinergii și soluții comune pentru a depăși această criză și pentru a promova dezvoltarea durabilă a sectorului agricol în ambele țări, în vremuri marcate de provocări din toate direcțiile.

Văd această întâlnire ca pe un pas important către stabilitatea unor relații bilaterale mai puternice între România, Moldova și întreaga Uniune Europeană”, a explicat eurodeputatul Daniel Buda.

Criza cerealelor oferă în același timp oportunitatea identificării unor soluții comune, într-un moment dificil pentru sectorul agricol din ambele state.

„Criza cerealelor ne-a adus împreună într-un moment dificil, dar suntem hotărâți să lucrăm împreună pentru a depăși această provocare și pentru a construi un viitor mai sigur pentru sectorul agricol și pentru relațiile noastre bilaterale”, a declarat europarlamentarul Daniel Buda.

