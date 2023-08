Boc, despre pensiile speciale: „În ce țară din lume te mai pensionezi la 45 de ani? Asta distruge orice urmă de bun simț”

Emil Boc a recunoscut că instituțiile statului nu funcționează, iar dreptatea este mai mult un vis decât realitate în România. Primarul a evidențiat că nu este normal să existe pensionari la vârsta de 45 de ani.

Emil Boc, la ceremonia de premiere a cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie / Foto: Emil Boc - Facebook

Primarul Emil Boc a vorbit despre situația pensiilor speciale în cadrul unei emisiuni radio. El a evidențiat că statul român nu este unul puternic, iar instituțiile „nu funcționează”, dovadă fiind numeroasele tragedii care au avut loc în România în ultima perioadă, dar nu numai.

Nedreptățile la care sunt supuși cetățenii români, prin faptul că unii oameni se pot pensiona la numai 45 de ani prin legi speciale. El a scos în evidență și faptul că mulți români lucrează 45 de ani și au pensii mult mai mici decât cei care se pensionează la vârsta vde 45 de ani, cum este cazul unor clujeni care au împlinit recent 50 de ani de căsătorie, relatează primarul:

„Ce se întâmplă astăzi în România este dovada că instituțiile nu funcționează, că statul nu este puternic, că cineva își bate joc de noi (…) Pe bună dreptate, atunci când vezi că lucrurile nu funcționează, primul lucru care îți vine e „de ce să stau aici, să-mi pierd viața? Am una singură”. De asta încerc să fac reguli și proceduri pentru toată lumea, fiindcă nimeni nu e mai presus de lege. Interesul public trebuie să fie servit în fiecare moment pentru că fără asta nu poți să construiești o comunitate puternică. Dar lucrurile acestea sunt convins că vor fi discutate în perioada următoare și la fel și eliminarea acelor nedreptăți pe care le vedem cu toții. Păi, în care țară din lume se mai pensionează, domnule, la 45 de ani? În care țară din lume ai pensie mai mare decât salariul? Imposibil să stăm la infinit în asemenea capcane care distrug orice urmă de bun simț și dă omului senzația că legea e pentru unii „mumă” și pentru alții „ciumă”. Doar dacă luăm exemplul ăsta, al pensiilor speciale, cu care m-am bătut atâta. Le-am desființat, dar le-au pus la loc. Cum e posibil? Când toți muncim, unii să se pensioneze la 45 de ani, să aibă pensie mai mare decât ceilalți care lucrează 50 de ani sau au 35-45 de ani de muncă.

E atât de nedreaptă chestia asta! M-am întâlnit ieri, la 50 de ani de căsătorie, cu mulți oameni. Am văzut mâinile lor brânzate de muncă, de oameni care au muncit 35, 40, 45 de ani și îmi spun „domnule, cum e posibil să se pensioneze unul la 45 de ani, după ce eu am 45 de ani de muncă și am o pensie de 3 ori mai mică (decât ăla care se pensionează la 45 de ani)”. Repet, eu nu vorbesc decât din sensul ăsta al justiției și dreptății sociale pe care oamenii o așteaptă și o doresc să se întâmple. Asta nu mai poate fi amânată (...) Eu am cerut prin lege atunci, le-am eliminat odată, pentru că aveam sentimentul de nedreptate (...) Eu nu atac nicio persoană. Oamenii nu sunt vinovați că beneficiază de asemenea drepturi, sistemul e vinovat că pune asemenea drepturi la dispoziția unora. Noi, cei care facem legile, trebuie să realizăm că nu mai poate continua această nedreptate”, a declarat Emil Boc într-o emisiune radio.

