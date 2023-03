Emil Boc, semnal de alarmă: Regiunile izolate de continentul european, afectate din cauza războiului din Ucraina

În conferința de presă susținută în Comitetul European al Regiunilor, edilul Emil Boc a reafirmat însemnătatea politicii de coeziune de la nivel european și a atras atenția asupra vulnerabilității regiunilor periferice ale UE.

Conferință Comitetul European al Regiunilor: Edilul Emil Boc a subliniat necesitatea susținerii regiunilor ultraperiferice ale UE/captură foto Emil Boc Facebook.com

Edilul Emil Boc a subliniat, în cadrul prezentării susținute în conferința de presă, alături de Angel Victor Torres Perez, Președintele Guvernului Insulelor Canare, necesitatea susținerii regiunilor ultraperiferice ale UE.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost ales președintele Comitetului European al Regiunilor pe politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER) în toamna lui 2022.

Politica de coeziune menține unită Uniunea Europerană

După cum a declarat Emil Boc, războiul de la granița României afectează până și regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene, iar mecanismele de coeziune contribuie la diminuarea decalajelor de dezvoltare dintre state.

„O Europă fără politică de coeziune nu are viitor.

Politica de coeziune este acel „lipici” care menține unită Uniunea Europeană și reprezintă principala politica de investitii a Uniunii Europene.

Politica de coeziune contribuie decisiv la diminuarea decalajelor de dezvoltare dintre diferite tari și regiuni ale Uniunii Europene.

Avem nevoie de flexibilitatea politicii de coeziune pentru a răspunde mai bine nevoilor specifice ale regiunilor ultraperiferice ale Uniunii Europene.

No place and no people in Europe are left behind!

A Europe without cohesion is a Europe without future!”, a notat edilul Emil Boc pe pagina sa de Facebook.

Emil Boc: „O Europă fără politică de coeziune nu are viitor”/captură foto Emil Boc Facebook.com

„De asemenea, Comitetul European al Regiunilor:

1. constată că Regiunile ultraperiferice (RPU) nu se aseamănă, nici în fapt, nici în drept, cu alte regiuni europene cu caracteristici geografice specifice, cum ar fi insulele, zonele montane sau regiunile cu o densitate scăzută a populației;

2. constată că războiul din Ucraina exercită la ora actuală o presiune suplimentară asupra acestor regiuni deja vulnerabile și subminează redresarea în urma crizei sanitare. Puterea de cumpărare a gospodăriilor este în prezent grav afectată, iar diversele sectoare de activitate sunt nevoite să suporte costuri suplimentare semnificative, pe lângă costurile structurale suplimentare asociate constrângerilor structurale din aceste regiuni;

3. reamintește importanța unei finanțări adecvate în cadrul fondurilor FAMI (Fondul pentru azil, migrație și integrare) și FSI (Fondul pentru securitate internă), asigurându-le regionalizarea pentru a accelera accesul la ele, în special în situații de criză, precum cele de care suferă în mod repetat unele RUP, cum ar fi Insulele Canare, Guyana sau Mayotte, și salută angajamentul asumat de Comisie în acest sens în noua sa strategie;

4. avertizează, în acest sens, cu privire la vulnerabilitatea sporită a acestor regiuni din cauza depărtării și a izolării lor de continentul european și, prin urmare, cu privire la impactul pe care îl va avea asupra lor realizarea noilor obiective privind emisiile și impozitarea combustibililor care decurg din pachetul „Pregătiți pentru 55”;

5. subliniază că RUP constituie sisteme energetice izolate, care nu pot fi conectate la continent și îndeamnă instituțiile europene să promoveze autonomia energetică a acestor regiuni prin politici de sprijin și de promovare care să le permită o tranziție adecvată de la dependența actuală de combustibilii fosili către sisteme durabile la un cost accesibil”, a mai semnalat edilul Emil Boc.

Există nouă regiuni ultraperiferice: Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Mayotte, Réunion și Saint-Martin (Franța), Azore și Madeira (Portugalia) și Insulele Canare (Spania).

