Emil Boc: „Când am venit în Primărie, Clujul era evitat de toată lumea. Cine a făcut din Cluj un pol IT al Europei?”

Emil Boc spune că Clujul a devenit cel mai râvnit oraș din România de când a devenit primar, înainte fiind evitat de toată lumea.

Emil Boc: „Când am venit în Primărie, Clujul era evitat de toată lumea”. FOTO: Facebook/ Emil Boc

Primarul Emil Boc a vorbit despre dezvoltarea orașului din ultimii ani, spunând că orașul era „prăfuit”, „evitat de toată lumea” și „nu era nici în top 10 în România” când a preluat primul mandat de primar, deși „orașul avea aceleași resurse, același potențial”.

Edilul a afirmat că, odată cu preluarea scaunului de primar, el și echipa sa au pus universitățile pe primul loc și au încurajat economia bazată pe cunoaștere, făcând din Cluj „cel mai puternic pol IT din Centrul și Estul Europei, nu doar din România”.

„Mă întrebați de ce vrea toată lumea să vină la Cluj în țara asta. Pentru că s-a demonstrat că e orașul unde, dacă ar fi să se mute, cei mai mulți români spun că aici și-ar dori să trăiască, pentru că văd că există o viziune care vizează calitatea vieții. Și înainte să fiu eu primar, tot același centru universitar era Clujul, dar când am venit în Primărie, Clujul era un oraș prăfuit, un oraș evitat de toată lumea, care nu era nici în top 10 în România, ce să mai vorbim de Uniunea Europeană, cu aceleași resurse, cu același potențial. Faptul că noi am pus universitățile, oamenii și strategia de a lucra împreună, de a căuta colaborare și nu dezbinare...

Păi cine a pus universitățile în centrul atenției și a încurajat economia bazată pe cunoaștere și a creat cel mai puternic pol IT din Centrul și Estul Europei, nu doar din România? Nu eu personal, doar că am pus oamenii care aduc valoare acestui oraș împreună și să-și unească forțele. Nu am creat nici IT-ul, nici universitățile, dar am reușit cu echipa mea, cu colegii mei, să punem în practică o strategie care să potențeze acest avantaj uriaș al Clujului pe care îl avem – talentele, și să creăm infrastructura unde să apară clădiri verzi, nu am făcut mall-uri în fiecare zonă a orașului, ci dimpotrivă, am reconvertit platformele industriale și am creat locuri de muncă”, a spus primarul Emil Boc.

Banca Mondială notează că orașul Cluj-Napoca nu e o destinație urbană atractivă, 15% din repondenții unui sondaj s-ar muta aici – la fel de mulți ca cei care s-ar muta în București, Brașov, Timișoara, Sibiu ori, cu 4,3%, Iași.

