Premierul Ciucă dă de înțeles că pensiile nu vor crește. „Nu vom avea astfel de enunţuri”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri seara, întrebat cu ce procent ar trebui majorate pensiile, că nu va fi înaintat un procent până în momentul în care nu vor fi cifrele pe masă şi proiectul de buget pe anul viitor.

Referitor la propunerea lui Rareş Bogdan de mărire a pensiilor cu 16% şi remarcile acestuia la adresa ministrului Finanţelor Adrian Câciu, prim-ministrul a catalogat-o ca fiind probabil „o dispută între doi oameni politici”.

Prim-ministrul a fost întrebat, în calitate de preşedinte al PNL, cu cât ar trebui să crească pensiile, pornind de la declaraţiile recente pe acest subiect făcute Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte al liberalilor, conform cărora pensiile ar trebui majorate cu 16%, iar dacă ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, nu găseşte o soluţie în acest sens ar trebui să plece acasă.

„Indiferent de partidul al cărui lider suntem, avem totuşi responsabilitate faţă de cetăţeni să le comunicăm de fiecare dată adevărul, onest şi în funcţie de posibilităţile pe care Guvernul le are. Ceea ce aţi menţionat dumneavoastră a fost probabil o dispută între doi oameni politici. La nivelul Guvernului vă pot spune că nu vom avea astfel de enunţuri până în momentul în care nu vom avea pe masă cifrele. Vedem care este proiectul de buget pentru anul 2023 şi aşa cum am făcut în anul 2022 când am adoptat două pachete de măsuri pentru a sprijini cetăţenii României, tot la fel vom face şi de aici înainte, inclusiv pentru anul 2023. În funcţie de decizia pe care o vom lua în coaliţie, vă rog să aveţi încredere că o vom comunica", a răspuns Nicolae Ciucă, după ce a participat la un eveniment organizat de Consiliul Investitorilor Străini.

Rareș Bogdan a declarat, sâmbătă, că dacă nu va fi găsită o sursă de majorare cu 16% a pensiilor, așa cum prevede legea, atunci ministrul Finanțelor Adrian Câciu „trebuie să plece acasă”. În replică, Nicolae Ciucă a declarat, marţi, cu privire la propunerea făcută de prim-vicepreşedintele PNL că este nevoie de responsabilitate.

