România, în fază de scădere accelerată a numărului de cazuri Covid-19. Epidemiolog: „Statul a adoptat strategia de imunizare de turmă prin infectare”

România a intrat într-o fază de scădere accelerată a numărului zilnic de cazuri Covid-19, însă acest lucru se datorează numărului de teste zilnice, care a fost redus, spune epidemiologul Octavian Jurma.

Numărul cazurilor Covid-19 va scădea până înainte de sărbătorile de iarnă.

„Este incontestabil ăa ne aflăm într-o fază de scădere accelerată a numărului zilnic de cazuri. În acest ritm, vom coborî oficial sub 10.000 de cazuri pe zi încă din această săptamână și sub 5.000 de cazuri pe zi la mijlocul lunii noiembrie. Coborarea sub pragul de 5.000 de cazuri pe zi este importantă pentru că este pragul de suportabilitate COVID-19 al spitalelor din România.

La două săptămâni după coborârea sub acest nivel, deci la finalul lunii noiembrie, situația în spitale va deveni suportabilă cu mai puțin de 1.500 de internări la ATI și numărul de decese va scădea la 200 pe zi. Înseamnă că luna noiembrie va fi caracterizată de contrastul dintre scăderea rapidă a numărului de cazuri noi și dramatismul de spitale și numărul crescut de decese”, a explicat Jurma.

Numărul testelor a scăzut brusc

El a precizat că în acest context, se confirmă ipoteza că „în valul 4-Delta, statul român a adoptat o strategie de imunizare de turmă prin infectare” și că rata de testare a ținut pasul cu rata de infectare, însă doar până la finalul lunii septembrie.

„În luna octombrie testele s-au plafonat brusc și fără explicatie, astfel încât, la 2 octombrie, numărul de cazuri noi a devenit mai mare decât numărul zilnic de teste RT-PCR din programul național și am pierdut capacitatea de a măsura direct amplitudinea valului epidemic. Astfel, în luna octombrie, curba a fost puternic distorsionată și nu a mai fost posibil să urmarim care este scenariul teoretic în care ne încadrăm”, a mai spus epidemiologul.

Conform acestuia, până de sărbători, numărul cazurilor va scădea considerabil: „Vestea bună este că până la începutul lunii decembrie vom coborî la sub 5.000 de cazuri pe zi (3 la mie) și probabil sub 2.500 de cazuri pe zi (1.5 la mie) înainte de sarbatori”.

