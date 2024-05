Profesor din Arad, cercetat pentru că ar fi luat mită de la elevi ca să-i treacă clasa

Un profesor de la un liceu din Arad este cercetat penal pentru luare de mită, după ce ar fi pretins şi primit de la elevi din clasele de seral bani pentru a-i promova prin acordarea unor note fictive şi scutirea de la trecerea în catalog a absenţelor.

Profesor din Arad, cercetat pentru că ar fi luat mită de la elevi ca să-i treacă clasa/ Foto: depositphotos.com

Un profesor de la un liceu din Arad este cercetat penal pentru luare de mită, după ce ar fi pretins şi primit de la elevi din clasele de seral bani pentru a-i promova prin acordarea unor note fictive şi scutirea de la trecerea în catalog a absenţelor.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, profesorul este cercetat pentru 16 fapte de luare de mită.

„În fapt, în calitate de profesor şi diriginte la clasele de seral la unul dintre liceele din judeţul Arad, în perioada anilor 2022 - 2023, suspectul I.I.-D. a pretins şi primit diferite sume de bani de la martorii A. D., F. D., C. D.-M., C. D.-A., N. T.-O., P. C.-T., C. A.-E., G. D.-V. şi S. M., elevi în clasele de seral, cărora le era profesor şi diriginte, în schimbul cărora ar fi facilitat promovarea acestora, constând în aceea că i-a notat fictiv, a omis să îi treacă absenţi la materiile sale şi a procedat la întocmirea referatelor pentru a le asigura acestora promovarea la toate materiile, fără ca elevii mai sus menţionaţi să participe la cursuri”, se arată în comunicat.

Procurorii nu precizează ce sume de bani ar fi primit profesorul, care este cercetat în stare de libertate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: