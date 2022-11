Cel mai mare cutremur din ultimii doi ani s-a produs joi. Autoritățile NU au emis RO-Alert

Cel mai mare seism din ultimii doi ani s-a produs, joi dimineața, în zona seismică Vrancea. Cutremurul a avut o magnitudine de 5,4 grade pe scara Richter.

Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea la adâncimea de 148,8 kilometri. Cutremurul a avut în apropierea următoarelor oraşe: 73 km est de Braşov, 72 km nord-est de Ploieşti, 117 km vest de Brăila, 120 km vest de Galaţi şi 122 km nord de Bucureşti.

După înregistrarea automată a cutremurului, INCDFP va face şi o revizuire manuală, care va arăta exact magnitudinea şi adâncimea la care s-a produs seismul din această dimineaţă.

Cel mai mare seism din acest an s-a produs în data de 16 ianuarie 2022 şi a avut magnitudinea de 4,4, în timp ce anul trecut a fost înregistrat pe data de 26 mai un cutremur cu o magnitudine de 4,7 pe Richter.



Acesta este cel mai puternic seism din ultimii doi ani şi jumătate. În 31 ianuarie 2020 a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe Richter în, judeţul Vrancea, la adâncimea de 121 de kilometri. Un cutremur mai mare, cu magnitudinea 5,8 pe Richter, a avut loc în octombrie 2018, în judeţul Buzău.

Fără mesaje RO-Alert

Mulţi români au simţit puterea cutremurului care a durat până la 10 secunde, dar nu au primit mesaje Ro-Alert.

Şeful DSU, Raed Arafat, a transmis că nu s-au dat mesaje RoAlert, dar că unele telefoane Android au emis mesaje de avertizare, dar acelea nu au fost emise de IGSU.

„De când s-a resimţit cutremurul, au intrat în procedură colegii de la Pompieri, mai ales cu verificarea zonelor vulnerabile. A fost trimisă o echipă de la Pompieri în Bucureşti pentru verificarea Centrului vechi. Nu s-au primit apeluri la 112 şi nici nu s-au înregistrat efecte. (...) Noi nu am dat mesaje RO-ALERT. Când se dau mesaje, scrie clar cine trimite şi că este RO-ALERT. Nu s-au dat mesaje, dar am înţeles că la unele telefoane cu Android există aplicaţii care pot să spună că se întâmplă ceva şi să dea un mesaj, dar noi nu am dat mesaje”, a explicat Arafat, la Digi24.



